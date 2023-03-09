100 тысяч за потерю матери!

Мы уже писали о пожаре, произошедшем 21 февраля 2023 года в гостиница «МКМ» (бывшее общежитие «Москабельмета»). В огне и дыму погибли 5 взрослых и двое детей. Просто пострадало минимум 11 человек. Отметим, что пожару способствовала обстановка абсолютной пожарной опасности, возникшая в здании. Чтобы понять как это произошло – рассмотрим историю дома.

Данный дом являлся бывшим общежитием «Москабельмета». В соответствии с законодательством РФ (ст. 4 закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.91 г.) подобные дома должны переходить городу, а их жильцы получать право на заключение договора соцнайма (ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса»).

Господа, приватизировавшие «Москабель», как и многие их коллеги по крупному бизнесу, имели на дом другие планы. Сначала они переселили людей с 2-го, 3 го и 4-го этажа в комнаты наверх и на освободившейся территории устроили гостиницу. Далее работников с верхних этажей (и переселённых, и живших там изначально) попытались выжить вовсе.

Последовала долгая борьба, в ходе которой на жильцов подавали иски в суд и просто пытались их выжить, устраивая пропускной режим тюремного типа. В итоге выселить людей не удалось, но не сумев отнять комнаты, жулики-собственники захватили все кухни и кладовки. После этого все эти помещения были переделаны в жилые комнаты и сданы в аренду (в основном, вахтовикам). Также руководство МКМ сдавало эти комнаты в аренду работникам Скандинавском Центра Здоровья (напоминаем, когда-то это был оздоровительный центр при заводе Москабель, для работников Москабеля, теперь работает как коммерческое медучреждение).

В итоге, в нарушении всех санитарных и противопожарных норм, жильцы были вынуждены готовить в жилых комнатах, а вещи хранить и вовсе где угодно. Создавая пожароопасную захламлённость. Отметим, что пожарная сигнализация до этого громко и долго верещала на каждую пережаренную яичницу, а в день пожара на одних этажах разок вякнула и сразу заткнулась, на других не сработала вовсе.

Также отметим, что многократные обращения жильцов к городским властям с жалобами на несоответствия условий проживания санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности не удостоились ответа. Надзорные органы хранили гордое равнодушие.

Естественно, что после пожара собственник не стал заботиться об интересах людей лучше. К примеру, многодетная семья, живущая на четвёртом этаже, почти трое суток провела без света в залитых водой и замерзающих (из-за разбитых окон) помещениях. Для уборки воды в итоге выделили, да и то не сразу, двух уборщиц, что при масштабах затопления было явно недостаточно.

Отметим, что пожарные, выполняя свои обязанности, вскрыли все двери. Поставить охранника или полицейского защищать имущество от мародёров - никто не удосужился.

«Я вообще две ночи почти не спала, постоянно кто-то в окна залезал, постоянно приходилось орать — «Вызову полицию», - говорит жительница общаги.

Вернёмся к пожару. Естественно, за него кто-то должен был ответить. Но кто будет виновным? Может быть, дирекция «Москабельмета», вынудившая людей жить в условиях нарушения всех противопожарных норм? Или может быть ответит кто-то другой?

Итак, изначально было объявлено, что на господ москабельников было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Спустя небольшое количество времени «объявление» сменилось. Оказалось, что виновником является неустановленное лицо, которое «действуя из личной неприязни действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа».

Как сообщил "Рамблер" - расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом»). Источник — (https://news.rambler.ru/fire/50258861/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink)

А вот, кстати, вопрос у автора статьи — почему если мы рассматриваем версию поджога в качестве мотива, изначально берутся только личные неприязненные отношения? Ведь не личные, а «чисто по работе» неприязненные отношения тоже бывают. Странные пожары в домах, населённых невыживаемыми жильцами, в РФ периодически случаются. К примеру, в Москве это были — Барабанный переулок 11, стр. 5 (пожар был потушен жильцами) или дом 26 по ул. Камова (люди остались без жилья). А в Ростове-на-Дону при странных обстоятельствах выгорело 4 квартала (!) кирпичной (!) малоэтажной постройки, нагло стоящей на привлекательном для строителей месте. Причём, в качестве первой версии был выдвинут поджог, но затем всё как-то быстро сошло на версию несчастного случая.

Однако вскоре правоохранители провели специальную операцию и выявили истинного виновника трагедии в гостинице МКМ. Злодеем оказался некий ранее судимый работник стройки Юрий Хомченко (ныне отправлен в СИЗО).

"Я вообще не могу понять, почему они меня взяли. Я выбрался, потому что был пьяный, выскочил, потому что справа был выход на балкон. Пока я выбил дверь, вернулся за женой, а там уже всё полыхало. Когда уже выбежал в тапочках, то понял, что назад пути нет, мне стало холодно, был мороз, я пошёл в метро. Потом думаю: ну что я тут буду делать. И поехал на бывшую работу. Меня охрана там пустила к себе погреться. Потом рабочим рассказал, мне парень набрал по интернету, что семь человек. Я набрал и сам сдался полиции", — рассказал Хомченко. Источник https://dzen.ru/b/Y_h3W4qYNnokYNI2

Жильцы, с которыми автор материала говорил, тоже рассказали, что поджигатель (или человек назначенный поджигателем) выбежал из дома, потеряв во время пожара одежду и документы, и побежал греться в метро. Потом узнал, что его ищут и пошел в полицию сам.

Что ещё тут можно сказать? Автор материала знает и хочет верить, что мы живём в правовом государстве. Что выбирая кого привлечь — мегабогатых людей с мегасвязями или работягу со стройки, правоохранители будут руководствоваться только собранными доказательствами, а также духом и буквой закона.

PS. Пока готовился материал.

К автору материала обратилась Рыбина Екатерина Александровна, дочь Загорбининой Сабины Георгиевны, сотрудницы Скандинавского центра здоровья, погибшей во время пожара. Екатерина Александровна рассказывала, что её мать во время пожара успела ей позвонить, рассказать, что сигнализации не слышала вовсе, а теперь уйти из комнаты не может, потому что уже всё горит. Соседка Сабины Георгиевны, попытавшаяся помочь ей выбраться, не смогла этого сделать и сама попала в больницу в тяжёлом состоянии.

«22.02 я была уже в Москве в этой общаге, никто никакой информации мне не дал. Я пошла писать заявление в полицию и меня сразу повели на опознание по фото, я её опознала. Со мной созвонилась начальница с маминой работы. Я приехала, мне заплатили 100 000, в общем, за всё — за гибель мамы, за то что сгорела её комната. И теперь на её работе все ходят и говорят о том, что мне очень хорошо оказана помощь, и что эта помощь была как от центра, так и от самого завода, хотя речи, когда я приезжала к ней на работу, что завод мне что-то компенсирует, не было! Скажите мне, пожалуйста, как мне добиться справедливости, стоит ли человеческая жизнь 100 000? Смириться с этим?» - говорит Екатерина Александровна.

100 тысяч за человеческую жизнь. Неплохо нас ценят эти ребятки, а? Когда же мы, наконец, оценим их дела по достоинству.