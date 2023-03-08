8 марта уж настало...

Сегодня Международный женский день, который в цивилизованных странах отмечают согласно решению ООН с 1975 года, в странах бывшего СССР с 1921 года (кроме государств Прибалтики, которые как вышли из СССР, так больше не празднуют). В Китае отмечают с 1922 года, в Испании с 1936-го. В Германии 8 марта является с 2019 года региональным праздником и выходным днём в Берлине. Хотя могли бы, хотя бы в честь Клары Цеткин, отметить и поширше...

В России тоже, кстати, отмечают теперь как-то вяло...

Раньше молодежь собиралась как-то на квартире на свободной, чтоб без родителей, выпивали, закусывали, целовались, если свезет, то получалась групповушка, если нет, то похмелье... А сейчас кого ни спрошу - как-то никак. А потом у них рождаемость низкая. А раньше к концу осени сколько было дней рождения? О!

А.Б.