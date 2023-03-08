В Москве закрывают ГКБ номер 50 имени Спасокукоцкого

На сегодняшний день в состав больницы входят 15 корпусов общей площадью 63,9 тыс. м², Общий коечный фонд больницы составляет 814 коек.
Ежегодно в ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого проходят лечение более 50 тыс. пациентов со всей России.
Специалисты клиники выполняют более 20 тыс. операций в год.
Но оптимизация здравоохранения должна быть вечной, и идут увольнения сотрудников учреждения, а также разговоры о строительстве на ее месте жилого комплекса - место привлекательное.
Народ приходит в движение - больница-то нужна.
Звонок другу, депутату Тимирязевского района Сергею Довгалю. Он коммунист, причем не из КПРФ даже, а из ОКП, то есть оппозиция-оппозиция, но избирают его люди уже третий раз подряд - наверно, есть за что.
А Довгаль присылает мне переписку со столичным министром здравоохранения Хрипуном, которому я еще на выпускном физиономию расквасил - был он у нас секретарем ВЛКСМ на факультете... Сейчас мне пока будет трудновато повторить, грудину распилили болгаркой, но когда заживет, обещают, удар сохранится.
Вот пишет депутат министру.
А вот ответ министра депутату.
Ну и скажите, это не издевательство? Причем не над депутатом, а над его избирателями - он ведь не для себя больничку готовит.
"Который час? - Спасибо, я уже пообедал!"
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