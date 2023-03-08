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Московский листок

Постепенно проясняется история со взрывами газопроводов. Или запутывается

Опубликовано 08.03.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Постепенно проясняется история со взрывами газопроводов. Или запутывается

Немецкие следственные органы, по-видимому, добились прорыва в раскрытии нападения на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». После совместных исследований столичной студии ARD, политического журнала ARD Kontraste, SWR и ZEIT удалось во многом реконструировать, как и когда готовился взрыв в ходе расследования. Соответственно, следы ведут в сторону Украины. Однако никаких доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли. В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопровода «Северный поток 1» и «Северный поток 2» по дну Балтийского моря были разрушены взрывами.

В частности, по информации столичной студии ARD, Kontraste, SWR и ZEIT, следователям удалось идентифицировать лодку, которая якобы использовалась для секретной операции. Говорят, что это яхта, арендованная у компании, базирующейся в Польше, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек. Говорят, что это были пятеро мужчин и одна женщина. Соответственно, группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников водолазов и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там.

По версии следствия, командование вышло из Ростока 6 сентября 2022 года. Утверждается, что оборудование для секретной операции ранее было доставлено в порт на грузовике. Согласно исследованию, следователям впоследствии удалось снова найти лодку на следующий день в Вике (Дарс), а затем на датском острове Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.

Затем яхта была возвращена владельцу в неочищенном состоянии. По данным следствия, на столе в салоне следователи обнаружили следы взрывчатки. По информации столичной студии ARD, Kontraste, SWR и ZEIT, западные спецслужбы якобы осенью, то есть вскоре после уничтожения, направили европейским партнерским службам наводку, согласно которой за теракт несет ответственность украинский спецназовец.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал оценку материалам в New York Times и Zeit. Он назвал их скоординированным вбросом в СМИ.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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///
<<2>> написал 08.03.2023 10:45
Не надоело тиражировать фэйк?
Международная следственная комиссия работает.
Данные еще не обнародовали.
Источник выданной вами информации - Россия.
Все . Свободны.
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