Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится еще долго

Такое мнение он высказал во вторник вечером во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург).

"Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", - отметил канцлер.

Шольц в этой связи подчеркнул, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов. То есть надо побольше оружия и боеприпасов, и тогда военные дейсвия закончатся? Просто еще мало произвели?

А.Б.