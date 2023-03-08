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Московский листок

Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится еще долго

Опубликовано 08.03.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится еще долго

Такое мнение он высказал во вторник вечером во время встречи с согражданами в Котбусе (федеральная земля Бранденбург).

"Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе", - отметил канцлер.

Шольц в этой связи подчеркнул, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов. То есть надо побольше оружия и боеприпасов, и тогда военные дейсвия закончатся? Просто еще мало произвели?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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///
<<2>> написал 08.03.2023 10:51
Есть другой вариант.
Россия должна прекратить военные действия.
Вы начали эту войну вы и можете ее быстро закончить.
Или мы закончим убив вас всех.
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