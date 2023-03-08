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Московский листок

Финляндия, закрыв границу с Россией, создала старые проблемы для жителей востока страны

Опубликовано 08.03.2023 в разделе комментариев 0

Финляндия, закрыв границу с Россией, создала старые проблемы для жителей востока страны

Как отмечает автор материала портала Yle, после обретения Финляндией независимости в 1918 году вся связи с Россией оборвались, что тогда понравилось не всем — "как не нравится и сейчас". Сегодня двусторонние отношения, которые выстраивались десятилетиями, рухнули из-за закрытия границы. "Когда торговля Финляндии и России сошла на нет, жизнь в приграничных регионах Финляндии затихла", - говорится в статье.

В 1918 году жители тогдашних приграничных районов протестовали против закрытия границы между странами, потому что это мешало их деловой жизни и свободе передвижения.

Как отметила профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки, закрытие границы всегда имеет печальные последствия для местных жителей. При этом рассказы профессора о том, что происходило на восточной границе Финляндии сто лет назад, очень напоминают нынешние события, пишет Yle.

 А.Б.



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