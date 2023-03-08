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Московский листок

Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо

Опубликовано 08.03.2023 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо

Источник: Свободная пресса

Российский олигарх Олег Тиньков считает, что никогда не должен был попадать под западные санкции. По его словам, власти Великобритании допустили ошибку при включении его в санкционный список.

 

«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки», — заявил Тиньков, выразив надежду на скорое исправление совершенной ошибки.

 

Ранее Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Он призвал МИД Британии снять с него ограничением и подчеркнул, что подобное решение стало бы правильным.

 

«Снятие с меня санкций было бы справедливым», — отметил он. Очевидно, Тиньков забыл свои предыдущие высказывания об Украине, думает, что критикой СВО он выпросит прощение?

 

— А какая им вообще разница? — говорит главный редактор портала ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Русский, банкир. То, что он там какие-то заявления делал — это его сразу в Тобольск не депортировали. А деньги будь любезен, сдай.

 

«СП»: Они же по факту работают на Запад, за что их грабят?

 

— Грабят всех, кого можно. Если у тебя за спиной нет серьёзной крыши — ты терпила, бабки сдавай. Логика 90-х, она что, в России возникла? Всю дорогу кого-то грабят.

 

«СП»: А ведь Олег Тиньков в свое время от души глумился над Украиной. Думал, забыли? Достаточно переобуться в русофоба, и уже свой? На что рассчитывает?

 

— Украина вообще ни при чем, просто повод. Где сказочные богатства магараджей? Их потомки все в Британии, просто уже не такие богатые. Где сокровища китайских мандаринов? Всё в надёжных руках.

 

Да и русские князья — все на западе, просто ни одного миллиардера.

 

«СП»: Когда уже наши олигархи поймут, что Западе их не ждут?

 

— А мне вот на «наших» олигархов как-то плевать, как и им на меня. Им вообще на нас на всех плевать, я прямо говорю, как есть — общался, даже вполне близко, знаю. Денег просил, бывало, на что-то хорошее — не дали ни разу. Не абстрактно, конкретно: «Толя, ты хороший парень, но иди на хрен…». Имён не называю, люди уже в иных инстанциях ответ держат. Но ни разу и ни копейки.

 

Люди, которые могли при желании купить себе государство вроде Чехии или остров какой… Но это принцип — деньги только в рост. И на Западе этих наших давят без сожаления. 

 

Ну, давай про магараджей — они что, не видели, какая в Индии нищета? А сами купались в роскоши… Пришли британцы, и обобрали… Не потому, что они лучше — сами такие же. Почитай хоть Джека Лондона о лондонских трущобах времён расцвета империи. На совести Черчилля 2 миллиона умерших от голода в Бангладеш… У них богатый опыт. И они никого никогда не жалеют.

 

«СП»: Путин в своем послании в очередной раз предложил олигархам вернуться и предупредил, что на Западе их ничего хорошего не ждет. Может, пора уже принудительно их возвращать? При каких обстоятельствах власть пойдет на такое? Когда совсем прижмет?

 

— Я бы просил всегда помнить, что олигархи — это и есть классовая опора режима. В Кремле могут не любить того или иного олигарха, но в целом это их классовая база.

 

Наша олигархия слита с высшим чиновничеством до стадии смешения. Это один и тот же слой. У них, кстати, и психология общая. И Запад долбит по всему слою, не делая больших различий.

 

Это сталинская элита была для внешних сил неуязвима. А нынешние — как на ладони.



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Всего комментариев к статье: 1
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<<2>> написал 08.03.2023 12:20
Самое неприятное это то, что вы не прекращаете убийство невинных, а обсуждаете правильность действий ваших хозяев по организации убийства и как ваши хозяева снабжают это убийство.
Это патология.
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