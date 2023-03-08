Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо

Российский олигарх Олег Тиньков считает, что никогда не должен был попадать под западные санкции. По его словам, власти Великобритании допустили ошибку при включении его в санкционный список.

«Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки», — заявил Тиньков, выразив надежду на скорое исправление совершенной ошибки.

Ранее Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Он призвал МИД Британии снять с него ограничением и подчеркнул, что подобное решение стало бы правильным.

«Снятие с меня санкций было бы справедливым», — отметил он. Очевидно, Тиньков забыл свои предыдущие высказывания об Украине, думает, что критикой СВО он выпросит прощение?

— А какая им вообще разница? — говорит главный редактор портала ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Русский, банкир. То, что он там какие-то заявления делал — это его сразу в Тобольск не депортировали. А деньги будь любезен, сдай.

«СП»: Они же по факту работают на Запад, за что их грабят?

— Грабят всех, кого можно. Если у тебя за спиной нет серьёзной крыши — ты терпила, бабки сдавай. Логика 90-х, она что, в России возникла? Всю дорогу кого-то грабят.

«СП»: А ведь Олег Тиньков в свое время от души глумился над Украиной. Думал, забыли? Достаточно переобуться в русофоба, и уже свой? На что рассчитывает?

— Украина вообще ни при чем, просто повод. Где сказочные богатства магараджей? Их потомки все в Британии, просто уже не такие богатые. Где сокровища китайских мандаринов? Всё в надёжных руках.

Да и русские князья — все на западе, просто ни одного миллиардера.

«СП»: Когда уже наши олигархи поймут, что Западе их не ждут?

— А мне вот на «наших» олигархов как-то плевать, как и им на меня. Им вообще на нас на всех плевать, я прямо говорю, как есть — общался, даже вполне близко, знаю. Денег просил, бывало, на что-то хорошее — не дали ни разу. Не абстрактно, конкретно: «Толя, ты хороший парень, но иди на хрен…». Имён не называю, люди уже в иных инстанциях ответ держат. Но ни разу и ни копейки.

Люди, которые могли при желании купить себе государство вроде Чехии или остров какой… Но это принцип — деньги только в рост. И на Западе этих наших давят без сожаления.

Ну, давай про магараджей — они что, не видели, какая в Индии нищета? А сами купались в роскоши… Пришли британцы, и обобрали… Не потому, что они лучше — сами такие же. Почитай хоть Джека Лондона о лондонских трущобах времён расцвета империи. На совести Черчилля 2 миллиона умерших от голода в Бангладеш… У них богатый опыт. И они никого никогда не жалеют.

«СП»: Путин в своем послании в очередной раз предложил олигархам вернуться и предупредил, что на Западе их ничего хорошего не ждет. Может, пора уже принудительно их возвращать? При каких обстоятельствах власть пойдет на такое? Когда совсем прижмет?

— Я бы просил всегда помнить, что олигархи — это и есть классовая опора режима. В Кремле могут не любить того или иного олигарха, но в целом это их классовая база.

Наша олигархия слита с высшим чиновничеством до стадии смешения. Это один и тот же слой. У них, кстати, и психология общая. И Запад долбит по всему слою, не делая больших различий.

Это сталинская элита была для внешних сил неуязвима. А нынешние — как на ладони.