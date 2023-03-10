Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Суд Миасса против профсоюза. Или как спасти руководство завода от Анатолия Банных.

Опубликовано 10.03.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Суд Миасса против профсоюза. Или как спасти руководство завода от Анатолия Банных.

6 марта 2023 года Миасский городской суд (Челябинская область) недрогнувшей рукой судьи Людмилы Кондратьевой вынес решение – отказать лидеру профсоюза Анатолию Банных в восстановлении на прежнем рабочем месте (слесарь механо-сборочных работ на автозаводе «Урал»).

Напоминаем, по официальной версии — Анатолий Банных был уволен с работы за два нарушения. Первое - появился на проходной без антипростудной маски. Отметим, что по таким нарушениям в стране вроде была объявлена амнистия, но, видимо, на людей, защищающих трудовые права, оная амнистия не распространяется. Второе злодеяние — Банных сфотографировал ЧП на производстве (поломку ленты конвейера).

Отметим, что это не первое происшествие на «АЗ Урале», вызванное специфическим отношением работодателя к технике безопасности. Так, например, 17 декабря 2022 года, на АЗ «Урале» из-за скверной организации работ работник прессового цеха потерял глаз.

Естественно, чем больше работодатель плюёт на безопасность работников, тем меньше его радует возможная фиксация его «подвигов». И вот теперь судья Кондратьева, кстати, уже не раз принимавшая решения в пользу работодателя, отказала в восстановлении на работе.

Профсоюз, естественно, готовится продолжать борьбу.

Напоминаем, независимый профсоюз проводил на предприятии АЗ «Урал» разъяснительные кампании по поводу работы в дни с высокой температурой воздуха (в жару продолжительность рабочего дня должна уменьшаться, это зафиксировано в Трудовом кодексе, но работодатели стремятся забыть данную норму трудового права).

Кроме этого профсоюз через суд вернул работникам несколько невыплаченных работодателем премий. После этого депремировать на АЗ «Урале» стали гораздо реже. Отметим, что премия выдаётся или не выдаётся по определённым писанным (в трудовом договоре, коллективном договоре и других нормативных актах) правилам. Работодатель не может наказывать подчинённых рублём просто потому, что он встал не с той ноги или работник косо глянул.

Постоянно поднималась тема нарушения работодателем техники безопасности.

И, наконец, после того, как профсоюзом был начат сбор подписей за индексацию зарплаты, хрупкое терпение работодателя лопнуло. Началась новая кампания по зачистке с завода профсоюза. 21 июня 2022 года лидер профсоюза Анатолий Банных был уволен.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками
"Уважающие себя корпорации" могут сами приобретать...
05.03.2023
Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в по...
06.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд Миасса против профсоюза. Или как спасти руководство завода от Анатолия Банных. (0)
Военно-политический недостаток СВО (1)
Беженцы с Украины рассказали об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии (3)
Лишь 0,001 процента человечества дышат чистым воздухом (2)
100 тысяч за потерю матери! (2)
Зачем 8 марта чествовать неонацистов? (13)
Первая проба гражданской войны в России (6)
Уничтожение идеи коммунизма уничтожило и суды во всем мире (3)
Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо (6)
Финляндия, закрыв границу с Россией, создала старые проблемы для жителей востока страны (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss