Суд Миасса против профсоюза. Или как спасти руководство завода от Анатолия Банных.

6 марта 2023 года Миасский городской суд (Челябинская область) недрогнувшей рукой судьи Людмилы Кондратьевой вынес решение – отказать лидеру профсоюза Анатолию Банных в восстановлении на прежнем рабочем месте (слесарь механо-сборочных работ на автозаводе «Урал»).

Напоминаем, по официальной версии — Анатолий Банных был уволен с работы за два нарушения. Первое - появился на проходной без антипростудной маски. Отметим, что по таким нарушениям в стране вроде была объявлена амнистия, но, видимо, на людей, защищающих трудовые права, оная амнистия не распространяется. Второе злодеяние — Банных сфотографировал ЧП на производстве (поломку ленты конвейера).

Отметим, что это не первое происшествие на «АЗ Урале», вызванное специфическим отношением работодателя к технике безопасности. Так, например, 17 декабря 2022 года, на АЗ «Урале» из-за скверной организации работ работник прессового цеха потерял глаз.

Естественно, чем больше работодатель плюёт на безопасность работников, тем меньше его радует возможная фиксация его «подвигов». И вот теперь судья Кондратьева, кстати, уже не раз принимавшая решения в пользу работодателя, отказала в восстановлении на работе.

Профсоюз, естественно, готовится продолжать борьбу.

Напоминаем, независимый профсоюз проводил на предприятии АЗ «Урал» разъяснительные кампании по поводу работы в дни с высокой температурой воздуха (в жару продолжительность рабочего дня должна уменьшаться, это зафиксировано в Трудовом кодексе, но работодатели стремятся забыть данную норму трудового права).

Кроме этого профсоюз через суд вернул работникам несколько невыплаченных работодателем премий. После этого депремировать на АЗ «Урале» стали гораздо реже. Отметим, что премия выдаётся или не выдаётся по определённым писанным (в трудовом договоре, коллективном договоре и других нормативных актах) правилам. Работодатель не может наказывать подчинённых рублём просто потому, что он встал не с той ноги или работник косо глянул.

Постоянно поднималась тема нарушения работодателем техники безопасности.

И, наконец, после того, как профсоюзом был начат сбор подписей за индексацию зарплаты, хрупкое терпение работодателя лопнуло. Началась новая кампания по зачистке с завода профсоюза. 21 июня 2022 года лидер профсоюза Анатолий Банных был уволен.