Уничтожение идеи коммунизма уничтожило и суды во всем мире

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«3 марта 2023 года в Праге состоялся суд по делу чешского историка, политика и общественного деятеля Йозефа Скалы. Чешская республика судила историка по статье 405 Уголовного кодекса за публичное отрицание вины СССР в «катынском деле». Ранее Йозеф Скала в радиоэфире публично поднял вопрос о несостоятельности обвинений Советского Союза в убийстве польских военнопленных в 1940 году.

В Чехии этот вопрос считается решённым – на основании сформированного общественного мнения, вина СССР в Катыни признаётся общеизвестным фактом. Иные мнения признаются незаконными и оцениваются, как преступление. Собственно, за такое мнение и его высказывание судили Йозефа Скалу.

Скалу и двух его товарищей признали виновными и приговорили к 8 месяцам заключения условно с отсрочкой приговора на 5 лет. Если в течение этого времени они совершат подобное деяние, то приговор станет реальным и их посадят в тюрьму.

Известно, что во время судебного процесса судья Хюбнер не принимал во внимание доводы стороны подсудимых, не вызывал свидетелей защиты и принял решение исключительно волюнтаристским методом, заявив, что предмет обвинения – общеизвестен и не требует доказывания, а значит Скала виновен.

Такое поведение суда противоречит всем привычным и устоявшимся принципам правосудия. Логика суда основана не на фактах и правовых принципах, а построена на догмах и чьём-то мнении, что свойственно инквизиции, но никак не современному праву.

Статья 405 УК ЧР принята после вступления Чехии в НАТО. Она предусматривает наказание за публичное отрицание военных преступления (геноцида) нацизма или КОММУНИЗМА. Преступления нацизма расследованы и хорошо изучены, им дана правовая оценка в ходе Нюрнбергского трибунала. А вот в отношении якобы существующих преступлений коммунистического режима (СССР) не существует ни одного судебного решения.

Уравнивание роли нацизма и коммунизма – это пропагандистский прием, нацеленный на формирование антироссийских взглядов и убеждений во всем мире. Статья 405 уравнивает роли нацистской Германии и СССР, хотя эти политические системы противостояли друг другу и по своей сути представляли собой противоположности. Катынское дело – ярчайший пример того, как Советский Союз пытаются обвинить в преступлениях, которые совершили немецкие нацисты.

Поскольку сколь-нибудь внятной правовой позиции констатирующей вину СССР в каких-то преступлениях не существует, то нормы уголовного права вроде статьи 405 УК ЧР должны создать такие судебные прецеденты. Хотя в континентальном праве, по которому живут все страны Европы, это не имеет практического значения. По указанной статье человека можно обвинить и осудить, как это произошло с Йозефом Скалой, но доказывать его вину не нужно, поскольку, как выразился судья Хюбнер, речь идёт об общеизвестных фактах. Применение этой реальной нормы уголовного законодательства не просто дискредитирует судебную власть Чехии, но фактически демонтирует её. Решения принятые в логике инквизиции, исключающие возможность защищать свои интересы и отстаивать своё мнение, не могут восприниматься, как адекватные, справедливые и правосудные. Сейчас произошёл именно такой случай.

Мы возмущены решением пражского суда! Очень надеемся на то, что здравый смысл восторжествует и апелляционная инстанция, где в дальнейшем будет рассматриваться дело Скалы увидит в какую бездну абсурда падает чешская правовая система».

В Чехии, как и во всём мире (как и в России), декларируется подчинённость всех законов государства Основному закону – конституции данного государства, - а Конституция Чешской республики устроена на американский манер – в самой конституции речь идёт только об устройстве государства, а права человека и гражданина вынесены в прилагаемую к конституции некую «Хартию основных прав и свобод».

Замечу, что в отличие от США, у чехов заведомо фашистская конституция, которая даже не декларирует демократизм, в частности, там все судьи не избираются демосом – народом, - а назначаются милостью Президента. Посему начать надо с того, что уничтожение СССР уничтожило во всём мире и суды, как таковые, - как основу демократического государства. Принцип Советского Союза, согласно которому судьи должны быть избраны народом и охранять права народа, - втоптан в грязь во всех «освободившихся от коммунизма» пресловутых «государствах», и Чехия тому примером.

Теперь о деле. Что необходимо отметить помимо того, что «Катынское дело» уже рассматривалось десятком судов и вина немцев ни в одном из этих судов не оспорена?

На сегодня «Катынское дело» является всего лишь эпизодом уже далекого исторического события (давно умерли по старости все участники этого события), история является наукой, а подробности исторических событий являются предметом исторических исследований и ни в меньшей мере не задевают права и свободы ныне живущих людей.

Так вот, согласно части 2 статьи 15 «Хартии основных прав и свобод» Чехии: «Свобода научного исследования и художественного творчества гарантируется». Согласно части 2 статьи 17 Хартии: «2. Каждый имеет право выражать свои мнения устно, письменно, в печати, посредством изображения или иным способом, а также свободно собирать, воспринимать и распространять идеи и информацию независимо от границ государства». Правда, в этой статье Хартии часть 3 давала права власти Чехии: «4. Свобода слова и право собирать и распространять информацию могут быть ограничены законом, если такие меры необходимы в демократическом обществе для охраны прав и свобод других лиц, безопасности государства, общественной безопасности, здоровья и нравственности».

Но «Катынское дело» не то, что не затрагивает права и свободы нынешних граждан Чехии и безопасность Чехии, но и вообще никаким боком не касается ни старой Чехословакии, ни нынешней Чехии, ни вообще каких-либо граждан во всём мире.

И, наконец, статья 36 «Хартии основных прав и свобод»:

«1. Каждый может в установленном порядке отстаивать свое право в независимом и беспристрастном суде, а в случаях, установленных законом, - в ином органе.

2. Каждый, кто утверждает, что его права были ущемлены решением органа публичной администрации, может обратиться в суд для проверки законности данного решения, если иное не установлено законом. Из компетенции суда не может быть исключена проверка решений, затрагивающих основные права и свободы, предусмотренные Хартией».

Причём, статья 95 Конституция Чехии прямо указывает судьям, что им в таком случае надлежит делать: «2. Если суд придет к выводу, что закон, который должен быть применен для решения конкретного дела, противоречит конституционному закону, он передает вопрос на рассмотрение Конституционного суда».

А судья взял и отказался проверять решения, затрагивающие права и свободы историка Йозефа Скалы – насрал на Хартию, мотивируя тем, что «Катынское дело», якобы, «общеизвестно». Кому оно общеизвестно? И как стало общеизвестным?

Поэтому в апелляции я бы написал так: «Просим отменить приговор судьи Хюбнера по делу Йозефа Скалы ввиду того, что подлость и бессовестность некоторых судей Чехии общеизвестна». Если общеизвестность является доводом для осуждения подсудимого, то она должна являться доводом и для его оправдания и отмены приговора.

И глядя на дело Йозефа Скалы с этой общеизвестностью свойства судей не поспоришь!