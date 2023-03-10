Военно-политический недостаток СВО

Автор этих строк не верит, что единороссы доведут СВО до победы, и с освобождением Киева. Это под силу только современному Советскому Союзу. Но большая разница в переходе к такому Союзу. Произойдет ли это с известным радикализмом… или умные в аппарате очухаются уже сейчас, и со спокойной пенсией.

К примеру, почему руководство киевской хунты неприкосновенно до сих пор?!... Тот же гауляйтер Кубе был уничтожен, а Кох избежал кары Кузнецова лишь чудом. А вот Зеленский с компанией разгуливают без особых проблем. Слабые отговорки имеются, мол, придут хуже. Но что может быть хуже маленького фюрера с сумасшедшим Герингом-Даниловым, это еще надо посмотреть. Так что с этим вопросом стоит разобраться подробнее.

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Технические отговорки не принимаются. Каким образом кабинет или лимузин того же новоявленного Геринга может быть непреодолимой преградой для «Цирконов» или «Кинжалов», совсем непонятно. Или почему проблемы Навального с трусами были налицо, а Залужный-Кейтель может менять трусы хоть каждый день, тоже странно. Так что нечего тень на плетень наводить. Сам Кремль не принял соответствующее военно-политическое решение.

А зря. Во-первых, уничтожение Зеленского с кодлой приведет не к консолидации хунты, а к дальнейшей дезинтеграции. Во-вторых, даже часть западной общественности устала от кривляний страшного комика, а что уж говорить об Азии с Африкой. Более того, мировая левая и демократическая общественность поддержит справедливую кару непременно, и в силу антифашистских настроений. Да и вообще весь мир устал от этого конфликта, и соответствующие протесты и демонстрации возникают тут и там. Так что сдержанность единороссов в этом вопросе сомнительна.

То есть, мобилизация-могилизация ударила по всем слоям украинского общества. Возможно, в первые месяцы СВО и был этакий шовинистический подъем, особенно после ухода из Херсона – но ныне, с поражением Соледара и ухудшением дел под Артемовском, значительная часть общества воспримет устранение фюрера как знак к еще большему уклонению от мобилизации. С них хватит. А без социальной поддержки, да под угрозой индивидуальной смерти, и украинская буржуазия смотается на запад наполовину, и с соответствующим спадом противоборствующей активности; а наполовину умерит свой нацистский раж.

Другими словами, ущерб от уничтожения будет минимальным. Что, поставки оружия увеличатся?.. Да уже все расписано, обсуждено и выторговано по полной, и хуже не будет. Даже наоборот, вот под раскрученного Зеленского давали – а под другого надо всю коррупцию менять, и черт знает, что получится. Что, санкции увеличатся?.. Да какие они там по счету, десятые или одиннадцатые, уже смешно. Лысому грозить стрижкой наголо бессмысленно.

А вот польза будет огромная. Мир любит сильных и решительных; а насчет России, и как известного антипода всем надоевшим США, тем более. Тогда и Азия, и Африка, и Латинская Америка зауважают Кремль еще больше. Тогда Китай, Индия и Турция примут независимую, - а поэтому пророссийскую, - позицию особенно. Си Цзиньпин, Моди, Эрдоган сами не агнцы божьи, и других укорять не будут. Даже более, зауважают если не символически, то фактически.

А уж про мировое левое движение, - настоящее, разумеется, и отнюдь не такое слабое, как иные впаивают, иначе кто бы организовывал пророссийские демонстрации от Нюрнберга до Барселоны, — это движение поддержит устранение нацистского ублюдка тем более. Так что выгоды превышают возможные риски в разы. Конечно, надо предупредить посольства и туристов насчет ответных провокаций, - но пусть и всякие мажоры почуют, что такое борьба, - а не только простые парни на передовой.

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Еще раз, украинская ситуация имеет два аспекта – стратегический и тактический. Автор сомневается весьма, что единороссы вытянут драку в принципе, и с сокрушением запада. Уже и отечественные рынки упали, и резервы тают, и инфляция не малая. Но существенная разница, с каким настроением драться дальше. Одно дело, когда глупые единороссы доведут ситуацию до полной задницы с падением престижа России, а Зеленский с бандой будет бесноваться хуже и наглее. И другое дело, когда умные единороссы уничтожат хотя бы нацистскую верхушку, поднимут престиж России; и переходить на этой волне к советской мобилизационной экономике и сильной армии будет лучше и легче.

Или… как всегда, и смотри семнадцатый прошлого века. Надо отвечать в этой жизни не только за действия, но и за бездействие. Ведь не только социально-экономический, но даже военно-политический недостаток СВО очевиден. Почему бандеровцам можно убивать дочку того же Дугина или администраторов Донбасса-Запорожья, а союзным силам нет?!.. Почему верхушка хунты неприкасаемая?!.. Очень странно, если не сказать больше.