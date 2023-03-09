Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зачем 8 марта чествовать неонацистов?

Опубликовано 09.03.2023 в разделе комментариев 2

сша война рф
Зачем 8 марта чествовать неонацистов?

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о присуждении награды International Women of Courage Award члену украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Юлии Паевской с позывным «Тайра». В церемонии награждения, которая прошла в Белом доме, приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», - говорится в заявлении дипломата, которое было опубликовано на официальном сайте посольства РФ в США. 

По словам чрезвычайного и полномочного посла России в США, четыре года назад Конгресс США потребовал от госсекретаря включить «Азов»* в перечень иностранных террористических организаций.

***

Правильно возмущается посол, но совершенно не этим!

Праздник по сути своей - левый, придуман и проыведен через ООН коммунистами. Так с какого же рожна по случаю этого праздника награждать антикоммунистов?

Вот представим себе, что стало бы с Кларой Цеткин и Розой Люксембург, попадись они в лапы "Азова"!?

Да, собственно, нацисты их и убили, даже представлять нечего.

К тому же в США 8 марта не является официальным праздником! При том, что именно в Штатах, этот прздник и зародился. Первый раз его отметили в 1909 году в Нью Йорке, где праздник был организован Социалистической партией Америки, чтобы почтить годовщину так называемого «Восстания 20 тысяч», которое было организовано самым крупным женским профсоюзом США - Международным профсоюзом дамских портных.

Но с самого начала он носил оппозиционный оттенок, и власти США его так и не признали, хотя еще в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция № A/RES/32/142[14]) предложила государствам объявить его Днём борьбы за права женщин и международный мир.

Но - где угодно, только не в США!

Зато можно чествовать неонацистов именно в этот день и на государственном уровне.

***

Кстати, США были одной из последних стран, где были приняты избирательные права женщин. 19 поправка к конституции США, дававшая эти права, была внесена в Конгресс еще в 1878 году. Но была принята лишь в 1920 году, год спустя, была ратифицирована необходимым числом штатов. В 1922 году поправка была оспорена в Верховном суде США, который, однако, единогласным решением отклонил иск.

Окончательно же равные права женщин в США были закреплены лишь в 1960-е годы, при президенте Кеннеди. А закон о равенстве в жилищном строительстве, который запретил дискриминацию по признаку пола при продаже, аренде, финансировании или кредитовании жилищного строительства, был принят только в 1968 году!

Акт о равных возможностях в трудоустройстве был принят вообще только в 1972 году!



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
А зачем написал 09.03.2023 10:25
в России 8 марта чествуют российских неонацистов?
Коммунист Георгий Димитров:
"Фашизм - это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала&#8230;
Фашизм - это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции.
Фашизм во внешней политике - это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов".
Все это происходит в России.
Ответить
Тху на тЯ, полу дурка
Крон-принц Пафнутий Бар шевик написал 09.03.2023 10:16
Что роднит нацистов и ленинистов?
Показуха. Законы которые ее выполняют, или зачем женщинам равенство на бумаге, лучше в 1972 году, но чтобы по-настоящему!
Этим и отличается Азов, потому что не нацисты, а ультранационалисты, то есть гутарят по делу и только.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками
"Уважающие себя корпорации" могут сами приобретать...
05.03.2023
Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в по...
06.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Беженцы с Украины рассказали об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии (0)
Лишь 0,001 процента человечества дышат чистым воздухом (0)
100 тысяч за потерю матери! (0)
Зачем 8 марта чествовать неонацистов? (2)
Первая проба гражданской войны в России (1)
Уничтожение идеи коммунизма уничтожило и суды во всем мире (1)
Анатолий Баранов: Мобилизационная экономика возможна, но нельзя мобилизовать дерьмо (5)
Финляндия, закрыв границу с Россией, создала старые проблемы для жителей востока страны (1)
Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что конфликт на Украине продлится еще долго (4)
Постепенно проясняется история со взрывами газопроводов. Или запутывается (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss