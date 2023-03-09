Зачем 8 марта чествовать неонацистов?

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о присуждении награды International Women of Courage Award члену украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Юлии Паевской с позывным «Тайра». В церемонии награждения, которая прошла в Белом доме, приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», - говорится в заявлении дипломата, которое было опубликовано на официальном сайте посольства РФ в США.

По словам чрезвычайного и полномочного посла России в США, четыре года назад Конгресс США потребовал от госсекретаря включить «Азов»* в перечень иностранных террористических организаций.

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Правильно возмущается посол, но совершенно не этим!

Праздник по сути своей - левый, придуман и проыведен через ООН коммунистами. Так с какого же рожна по случаю этого праздника награждать антикоммунистов?

Вот представим себе, что стало бы с Кларой Цеткин и Розой Люксембург, попадись они в лапы "Азова"!?

Да, собственно, нацисты их и убили, даже представлять нечего.

К тому же в США 8 марта не является официальным праздником! При том, что именно в Штатах, этот прздник и зародился. Первый раз его отметили в 1909 году в Нью Йорке, где праздник был организован Социалистической партией Америки, чтобы почтить годовщину так называемого «Восстания 20 тысяч», которое было организовано самым крупным женским профсоюзом США - Международным профсоюзом дамских портных.

Но с самого начала он носил оппозиционный оттенок, и власти США его так и не признали, хотя еще в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция № A/RES/32/142[14]) предложила государствам объявить его Днём борьбы за права женщин и международный мир.

Но - где угодно, только не в США!

Зато можно чествовать неонацистов именно в этот день и на государственном уровне.

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Кстати, США были одной из последних стран, где были приняты избирательные права женщин. 19 поправка к конституции США, дававшая эти права, была внесена в Конгресс еще в 1878 году. Но была принята лишь в 1920 году, год спустя, была ратифицирована необходимым числом штатов. В 1922 году поправка была оспорена в Верховном суде США, который, однако, единогласным решением отклонил иск.

Окончательно же равные права женщин в США были закреплены лишь в 1960-е годы, при президенте Кеннеди. А закон о равенстве в жилищном строительстве, который запретил дискриминацию по признаку пола при продаже, аренде, финансировании или кредитовании жилищного строительства, был принят только в 1968 году!

Акт о равных возможностях в трудоустройстве был принят вообще только в 1972 году!