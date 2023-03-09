Лишь 0,001 процента человечества дышат чистым воздухом

Ученые Университета Монаш В Мельбурне (Австралия) оценили доступность чистого воздуха в мире: только 0,18 процента мировой площади суши и 0,001 процента населения всего мира дышат воздухом с концентрацией загрязняющих аэрозолей PM2.5 ниже уровней, рекомендуемых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

А как же все эти "голубые зоны" и особенно элитные поселки под Москвой с идеальной экологией?

Что там в остатке? Гималаи? Антарктида?

А.Б.