Беженцы с Украины рассказали об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии

"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", - заявила Ирина, проживающая в городе Майсен к северо-западу от Дрездена. Женщина рассказала, как пожилой мужчина наорал на нее на парковке из-за ее "дорогой машины", потребовав "отправить деньги на Украину и уезжать".
Живущая в Радебойле украинка по имена Алина сообщила, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль.
Как пишет MDR, неоднократно фиксировались случаи, когда в Майсене и Бишофсвеерде прокалывались шины на автомобилях с украинскими номерами, а во время демонстраций в Лейпциге украинцам и их сторонникам приходилось выслушивать грубые оскорбления в свой адрес.
В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.
Вот и весь ответ на вопрос, почему?
Во-первых, миллион беженцев слишком много даже для Германии.
Во торых, весь негатив по отношению к федеральному правительству на Востоке Германии сейчас получают украинские беженцы. Далеко не все в Германии в восторге от Шольца, еще меньше в восторге от диктата США, и совсем не все против Путина с российским газом.
И абсолютно все хотели бы, чтоб все было как раньше.
Беженцы тут ни при чем, но они крайние...
А.Б.
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