Беженцы с Украины рассказали об оскорблениях и случаях нападений со стороны жителей Саксонии

"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", - заявила Ирина, проживающая в городе Майсен к северо-западу от Дрездена. Женщина рассказала, как пожилой мужчина наорал на нее на парковке из-за ее "дорогой машины", потребовав "отправить деньги на Украину и уезжать".

Живущая в Радебойле украинка по имена Алина сообщила, что несколько раз сталкивалась с оскорблениями, также было несколько случаев, когда неизвестные повреждали ее автомобиль.

Как пишет MDR, неоднократно фиксировались случаи, когда в Майсене и Бишофсвеерде прокалывались шины на автомобилях с украинскими номерами, а во время демонстраций в Лейпциге украинцам и их сторонникам приходилось выслушивать грубые оскорбления в свой адрес.

В Германию за последний год прибыли свыше одного миллиона просителей убежища с Украины.

Вот и весь ответ на вопрос, почему?

Во-первых, миллион беженцев слишком много даже для Германии.

Во торых, весь негатив по отношению к федеральному правительству на Востоке Германии сейчас получают украинские беженцы. Далеко не все в Германии в восторге от Шольца, еще меньше в восторге от диктата США, и совсем не все против Путина с российским газом.

И абсолютно все хотели бы, чтоб все было как раньше.

Беженцы тут ни при чем, но они крайние...

А.Б.