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Московский листок

Власти в Киеве боятся даже разговоров о мире

Опубликовано 10.03.2023 в разделе комментариев 5

украина европа война киев
Власти в Киеве боятся даже разговоров о мире

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предупредил об опасности из-за желания украинцев начать мирные переговоры с Россией.  

«Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией, и это очень опасная тенденция», — констатировал Данилов. 

До этого секретарь СНБО заявил, что по итогам боевых действий хочет увидеть демонтаж российской государственности. По словам чиновника, украинские власти не намерены сдавать территории, которые считают исконно своими, а России, напротив, придется отказаться от своих земель ради безопасности в регионе.

***

То есть глава СНБО видит окончанием войны безоговорочную капитуляцию России перед Украиной, потерю Россией государственности и территорий.

Можно пордумать, что ВСУ уже где-то под Москвой...

Да, российская армия застряла под Артемовском, как ранее под Мариуполем. Но демонтировать российскую государственность не получилось ни в подвалах "Азовстали", ни из винных подвалось Артемовска. А бодрячковый идиотизм - не лучшая переговорная позиция.

По существу-то переговоры идут, хотя дебилы в кепочках не сидят за столом и не пялятся друг на друга. До сдачи Артемовска цена одна, после другая... Данилов, которого вооружает и снабжает вскладчину вся Европа с Америкой, намерен сменить государственность в ядерной державе, которая только что, этой ночью, оставила самого его без света.

Пропаганда должна быть наглой, но не абсурдной.

По  существу, мы видим уничтожение Украины. Не украинской государственности, а физическое уничтожение страны. Которая уже потеряла половину населения, слава богу, в основном бежавшими, а не убитыми, и самая развитая часть которой на наших глазах превращается в руины. 

Почему Киев не сдается? Ведь Украине и украинскому народу ничего не угрожает, жили в составе России сотни лет, поживут сколько-то и под контролем - даже оккупации не будет, для оккупации тоже нет ресурсов. Все прекрасно знают, что за Белгородом нет никакого Мордора, а там просто живут родственники и знакомые.

Россия даже не грабит занятые территории, она вкладывается в их восстановление... В чем государственная целесообразность этого упертого сопротивления?

Целесообразности нет. И вся опасность для Украины заключается в переходе от упертости к целесообразности.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Насчет "не грабит" - ой, насмешЫл. И не убивает никого, да?
Мотя чОрный написал 10.03.2023 08:50
Уьивает. Но что всять с обоссанного трупа нищего бомжа?
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Re: Как и о чем можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога?
Мотя чОрный написал 10.03.2023 08:39
Об остальном
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(без названия)
Aleko 1, написал 10.03.2023 08:37
Как и о чем можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога?
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(без названия)
Полк Навоз написал 10.03.2023 08:21
Сейчас Зе это Гитлер,а ВСУ озверевшие нацисты оккупанты
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(без названия)
Aleko 1, написал 10.03.2023 07:38
Насчет "не грабит" - ой, насмешЫл. И не убивает никого, да?
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