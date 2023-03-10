Анатолий Баранов: С какого боку истребители четвёртого поколения будут решать задачу отвоевания Крыма?

Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание», — сказал он.

Он отметил, что для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост, однако без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет справиться с такой задачей. В частности, по его мнению, для этой цели нужны американские истребители F-16, причем в больших количествах.

Напомним, что киевские власти неоднократно говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. Именно с этой целью они клянчат оружие у Запада, который, впрочем, не спешит предоставлять ни танки, ни самолеты. Да и относительно перспектив «отвоевания» Крыма большинство американских политиков высказывают скепсис.

Как пишет The Hill: администрация Байдена неоднозначно относится к планам Украины по захвату Крыма. По информации издания, окружение Байдена «неодноратно обходило стороной вопрос о том, будет ли Вашингтон поддерживать усилия Киева» в этом направления и откладывало разъяснение своей позиции «на потом».

«Хотя должностные лица США говорили, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется ей для победы в войне, они не желают в полной мере поддерживать амбиции Киева в Крыму», — пишет издание.

Авторы предполагают, что такая реакция связана с тем, что для успешного установления контроля над Крымом могли бы потребоваться тяжелые вооружения: дальнобойные ракеты, танки и самолеты.

Так на что тогда рассчитывает Черник? Или это голая пропаганда?

— Не надо всерьёз воспринимать тупую пропаганду. Именно тупую. В ней нет логики, — убежден главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. - Есть такая поговорка — пока толстый посохнет, тощий подохнет. Сегодня население Крыма кратно богаче украинского, крымская продукция поступает в Россию. Например, на этот Новый год я ел крымскую барабульку, крымскую рапану и крымскую стерлядь из обычного «Перекрёстка». Поляки жалуются, что их яблоки больше не идут в Россию. А и не пойдут — всё завалено крымским айдаредом, после которого польскую продукцию вы в рот не возьмете. Так ещё и дешевле.

Ситуация необратима, 2,7 миллиона крымчан уже россияне, и украинцами быть больше не хотят.

«СП»: Но могут они попытаться вторгнуться же? Могут заблокировать Крым?

— Про северное Азовское побережье я вообще молчу. Даже если им как-то удастся перерезать Чонгар, всё равно паромы будут ходить. Это и на счёт моста.

Блокада Крыма бред. Во-первых, Крым сам себя снабжает. Во-вторых, есть морской транспорт, а у Украины нет флота. То есть временный обрыв связи с континентом ничего не даст. И главное — как Украина намерена удерживать Крым, где их всё ненавидят? Я имею в виду не украинцев, конечно, а киевские власти. Это просто бессмысленные телодвижения.

Такие полковники, как Черник, на Арбате чай подают. С какого боку истребители четвёртого поколения будут решать задачу отвоевания Крыма? Как и устаревшие танки «Леопард»? Какие им ещё нужны ракеты? Я ещё за 10 лет до присоединения Крыма писал, что его завоевание для российской армии дело нескольких дней. А ВСУ сейчас сдают Артёмовск. Им ли думать о Крыме?