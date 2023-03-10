6 лет за статью

Ленинский районный суд Барнаула приговорил российскую журналистку портала RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии по делу о распространении фейка об обстреле российскими военнослужащими драматического театра в Мариуполе, передает «Коммерсантъ».
Помимо этого, суд запретил Пономаренко в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Изначально гособвинение запрашивало для нее 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти), по которой Пономаренко обвиняется, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.
Если кого-то интересует мое мнение, то тюремный срок за статью, что бы там не было написано, это не признак свободной страны. Иной раз за убийство условно дают...
Ну да у нас вроде особо на свободу и не претендуют...
А.Б.
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<<5>> написал 10.03.2023 11:51
Это вы всегда молчите. Потому и живете глубоко в заднице.
Карямбас написал 10.03.2023 11:45
<<5>> написал 10.03.2023 10:59
Ну реальные дебилы.
вместе со своим крысятником написал 10.03.2023 10:42
Если к примеру гутаришь по телефону пагубно о Ботоксной Крысе, а тем более о Пиздолизе Кабаевой и Светке Кривоногих, то расправа от внутренне-половых органов обеспеченна.
Сейчас когда по телефону гутаришь, то Пиздолиза Кабаевой и Светки Кривоногих надо хвалить, говорить типа, что : Пиздолиз ежедневно хорошо и классно успевает прое6ывать и Кабаеву и выдать за щеку Светке Кривоногих.