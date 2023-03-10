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Московский листок

6 лет за статью

Опубликовано 10.03.2023 в разделе комментариев 4

суд закон
6 лет за статью

Ленинский районный суд Барнаула приговорил российскую журналистку портала RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии по делу о распространении фейка об обстреле российскими военнослужащими драматического театра в Мариуполе, передает «Коммерсантъ».

Помимо этого, суд запретил Пономаренко в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Изначально гособвинение запрашивало для нее 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти), по которой Пономаренко обвиняется, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

Если кого-то интересует мое мнение, то тюремный срок за статью, что бы там не было написано, это не признак свободной страны. Иной раз за убийство условно дают...

Ну да у нас вроде особо на свободу и не претендуют...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re: ///
<<5>> написал 10.03.2023 11:51
Очень глупо сравнивать украинцев с россиянами.
Это вы всегда молчите. Потому и живете глубоко в заднице.
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Re: ///
Карямбас написал 10.03.2023 11:45
А интересно. Укропы натолкнули на мысль. Что будут делать мобилизиванные после сво. Чем заниматься. Не кинут ли их с оплатой. Будут ли долечивать калек без ног и рук. Будут ли они выплачивать отсроченные задолженности банкам и прочие платежи коммуналки. Но о что будут страдальцы молчать в тряпочку так это точно.
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///
<<5>> написал 10.03.2023 10:59
И эту действительность вы предлагаете народу Украины.
Ну реальные дебилы.
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться на виселице
вместе со своим крысятником написал 10.03.2023 10:42
На России уже за телефонные разговоры судят : дают срок и штрафуют уже на миллионы рублей. Не можешь выплатить - отбирают квартиру и переселяют в барак.
Если к примеру гутаришь по телефону пагубно о Ботоксной Крысе, а тем более о Пиздолизе Кабаевой и Светке Кривоногих, то расправа от внутренне-половых органов обеспеченна.
Сейчас когда по телефону гутаришь, то Пиздолиза Кабаевой и Светки Кривоногих надо хвалить, говорить типа, что : Пиздолиз ежедневно хорошо и классно успевает прое6ывать и Кабаеву и выдать за щеку Светке Кривоногих.
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