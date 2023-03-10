6 лет за статью

Ленинский районный суд Барнаула приговорил российскую журналистку портала RusNews Марию Пономаренко к 6 годам колонии по делу о распространении фейка об обстреле российскими военнослужащими драматического театра в Мариуполе, передает «Коммерсантъ».

Помимо этого, суд запретил Пономаренко в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью. Изначально гособвинение запрашивало для нее 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти), по которой Пономаренко обвиняется, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

Если кого-то интересует мое мнение, то тюремный срок за статью, что бы там не было написано, это не признак свободной страны. Иной раз за убийство условно дают...

Ну да у нас вроде особо на свободу и не претендуют...

А.Б.