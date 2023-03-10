А вот Зеленского раскулачили напрасно...

Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.

"Большое количество объектов, там более полутысячи. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже", - сказал Аксенов.

Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

Это как?

Почему спустя столько лет, в Крыму есть имущество украинских олигархов?

Не просто богатых украинцев, а именно олигархов, то есть людей, контролирующих целые отрасли и тесно связанных с властью?

Таких на Украине по пальцам обеих рук ппересчитать. И все еще выясняем?

Кстати, а народный артист Украины Зеленский - не олигарх, и его имущество национализации подлежать не должно. Пусть приезжает в Ялту с семьей, купается, отдыхает... Отбирать его аппартаменты было политической ошибкой.

А.Б.