Маск скрал идею Роберта Оуэна

Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин, штат Техас. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что предприниматель и работники его компаний описывали идею Маска как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы работать и жить.

Честно говоря, похоже, Маск выдохся с идеями. Про "город-сад" он наверняка слышал, но еще раньше подобную идею воплотил в конце 18 века Роберт Оуэн, и тоже на берегу реки, только речка называлась Клайд и была в Шотландии.

Идея вдохновила многих, даже Александра Первого и особенно его друга Аракчеева, из чего возникла идея военных поселений.

Вот если б он затеял город на каком-нибудь из марсианских каналов...

А Путин мог бы на случай взятия Запорожья пообещать восстановить город-сад в этом городе - с него ведь все и начиналось.

А.Б.