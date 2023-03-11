Вырождение человечества

Не только тупость

Я последнее время много пишу об оглуплении человечества и, надо сказать, без какого-либо видимого успеха, - глупцы, гордящиеся своим образованием, не способны меня понять ввиду глупости, полученной вместо образования. Но есть и ещё одна проблема – в ходе своего «счастливого детства» дети не становятся полноценными людьми, не становятся взрослыми людьми и по своим морально-психическим данным так и остаются детьми до самой смерти от старости.

Это видно по результатам того, что происходит с человечеством – люди, при всём неимоверном техническом и технологическом прогрессе, при доступности и обилии самой разной информации, ввиду своей беспомощности от глупости уже не способны оказать сопротивление направленным против них даже крайне тупым аферам, скажем, афере коронавируса, а ввиду своего инфантилизма и своей детской трусости не способны сопротивляться попранию собственных элементарных человеческих прав.

Но поскольку я не «теоретик», а профессиональный исследователь проблем, мне нужна опора на нечто более прочное, чем собственное видение происходящего, посему я произвёл статистические расчёты. Десять дней на сугубо развлекательном сайте «ЯП» я подсчитывал и классифицировал размещаемую информацию, чтобы понять, что именно входит в круг интересов нынешнего человечества – что именно нынешнее человечество развлекает и увлекает. Этот сайт имеет 485 тысяч пользователей и более 60 миллионов посещений в месяц, то есть его в сутки посещает свыше 2 миллионов человек.

Мы, АВН, когда-то пробовали зайти на этот сайт, чтобы вести с него пропаганду закона об ответственности власти, но безуспешно – нас быстро вычислили и выбросили (заминусовали), настолько посетителям этого сайта была не интересна эта тема, касающееся каждого человека, но расходящаяся с их интересами.

Но тогда, что им интересно?

Конечно, за содержимым сайта следят его хозяева, но одновременно следят и некие постоянные посетители, причём, это отнюдь не малолетки, наоборот, они очень гордятся тем, что они «олды», то есть по возрасту старые люди. На мой взгляд определяет содержимое сайта группа лиц примерно возраста в 50-60 лет – это важно понимать, чтобы понять, что эта эпидемия инфантилизма началась не вчера.

Я брал в расчёт и учитывал «посты» - помещённые на сайте сообщения по отдельным темам. Это значит, что отдельные фото разных объектов, скажем, разных людей, я считал самостоятельными темами и постами, но если все фото были одного объекта, скажем, какого-то конкретного автомобиля, то я их все, вместе с текстом, считал одной темой – одним постом.

Статистика показала

Итак, за 10 суток на сайте было размещено 7890 постов.

1. Первое место занял, скажем так, юмор – картинки, фото, ролики или короткие типа рассказы о чём-то смешном или интересном именно с точки зрения смеха, или претендующие на некую афористичность. На мой взгляд, там процентов 10 действительно смешных постов, но остальные – это потуги на смех или умность - авторам очень хотелось выглядеть и умными, и людьми с чувством юмора. Вот пример такого рассказа:

«Как-то вечером с женой легли спать. Я уснул сразу, а жена ещё читала книгу. Сквозь сон я начал слышать, как у соседей бряцает обшивка балкона, движимая ветром. Время от времени я стал просыпаться и, оглядываясь за спину на окно, сердито ворчал: «Что там за звуки такие?»

Через некоторое время, когда я в очередной раз проснулся, чтобы выразить негодование по поводу шумов, кои мне мешают спать, обнаружил, что жена дико хохочет. На вопрос, что вызвало у неё смех, она поведала мне мою историю, которая происходила наяву:

- Ты так громко пердел, что аж просыпался и, сердито глядя на свой зад, приговаривал: «Что там за звуки такие?»».

И хозяева сайта, и «олды» считают это смешным и достойным внимания.

Всего разного рода юмора и «умностей» на сайте было 2847 (36,1%).

2. Следующей темой были женские грудь и зады различной степени обнажённости – 2534 (32,1%). Что примечательно, скажем, автор выкладывает на сайт 50 фотографий обнажённых женских бюстов, и тут же комментаторы добавляют к ним ещё штук 70 аналогичных фото из своих запасов. Следующий автор выкладывает, положим, 30 фотографий голых женских ягодиц, и комментаторы отвечают ему ещё сотней аналогичных фото из своих запасов. Они как бы соревнуются, у кого хранится таких шедевров больше. Это мне несколько непонятно, поскольку в Сети полно порнографических сайтов, но на ЯПе именно такие, типа эротические фото забивают информационное пространство, причём, к этим фото много откровенных комментариев типа «я на неё подрочил».

Первоначально я сортировал содержимое сайта по 35 темам, но ввиду такого преимущества первых двух, некоторые остальные темы оказались в тысячных долях процента, посему я кое-какие темы укрупнил.

3. Итак, третьей по величине темой являются котики и собачки как забава – 552 поста (7,0%). Обращаю внимание, что для взрослых людей эти домашние животные не более, чем полезные работники, и только для детей они игрушки, развлечение.

4. Шоумены и артисты вместе с актрисами (в том числе и древними) разной степени обнажённости – 417 (5,3%).

5. Фото городов и природы с различного рода путешествий – 289 (3,7%).

6. Слащавые, типа ностальгические фото («олды» часто вспоминают забавы своего детства) – 223 (2,8%).

7. Более-менее исторические – 206 (2,6%).

8. Еда и выпивка, вернее, выпивка и еда – 161 (2,0%).

Не могу удержаться от того, что вся эта мерзость вырождения человечества в виде моды на тупую пьянку идёт от вонючей российской и советской интеллигенции, которая от царя пила и больше и тупее, нежели крестьяне, а тут ещё под руку попалось сообщение:

«Из воспоминаний Корнея Чуковского о писателе Леониде Андрееве:

«Очень забавно рассказывал Леонид Николаевич о временах своего студенчества, когда он с трехрублевкой в кармане совершал «кругосветные плавания» по московским переулкам и улицам, заходя во все кабаки и трактиры и в каждом выпивая по рюмке. Обязательное условие этого плавания - не пропустить ни одного заведения и благополучно вернуться в свою исходную гавань.

- Сперва все шло у меня хорошо. Я плыл на всех парусах. Но в середине пути всякий раз натыкался на мель. Беда в том, что в одном переулке две пивные помещались визави, дверь в дверь. Всякий раз, когда я выходил из второй двери, меня брало сомнение, был ли я в первой, и так как я человек добросовестный, я два часа ходил между двумя заведениями, пока не погибал окончательно».

Тупо нажраться – это идеал интеллигенции - интеллигенту просто не о чём ином важном вспомнить. Ну и что вы хотите от народа при таких авторитетах – «властителях дум»?

9. Далее идут темы антисоциальных поступков кретинов, бытовые странности, извращения и вообще что-либо дурацкое – 149 (1,9%).

10. Темы секса – 130 (1,6%), скажем, рассуждения на тему «Можно ли белым бабам иметь большую жопу?».

11. Политика и экономика, от действительно серьёзных проблем (которые, судя по комментариям, остаются не понятыми) до роста цен и сообщений типа «Богатые тоже плачут: Олег Газманов рассказал, какую цену ему пришлось заплатить за патриотизм. Певец пожаловался на власти ЕС, которые в рамках санкций отжали у него две жилплощади в Латвии и Италии», «Деревянный барак завесили баннером с фотографией нового дома перед приездом губернатора» или «Какие-то хитрые покупатели стали массово использовать «Вайлдберриз» для обналичивания денег» - 84 (1,1%).

12. Жизненные истории, в том числе придуманные или типа «анализа», в том числе 2 поста явно расистские, хотя помещены, скорее, для смеха, и такой же антирелигиозный пост, правда, на 90 картинок в одной теме, – всего 81 (1,0%). Пример:

«Почему женщины 40+ не торопятся выходить замуж

В 40+ лет незамужним дамам уже замуж особо и не хочется. Отношения построить можно, а вот взваливать на себя бремя бытовухи, являющейся неотъемлемой частью любого брака, но о которую даже лодки семейные, бывает, разбиваются - не очень-то желание возникает. Давайте разбираться.

1. К возрасту 40+ тараканов в мужских головах столько, что только безнадежная идиотка будет верить, что ей удастся их вытравить. Или хотя бы создать ООТ (организацию объединённых тараканов совместно с собственными), в которой рыжий и усатый Небензя будет монотонно бубнить, шо «да, знала, что ты куришь как паровоз, но курение вредно для здоровья, ты по 3 пачки в день выкуриваешь, я вся табачиной провонялась». На что в ответ выступит чёрный и усатый Гуттериш со словами «да, знал, что ты тарахтишь, как радио, но можно же иногда радио выключить, если мужик с похмелья и невыспатый».

2. В 40+ лет у незамужних дам уже, как правило, все есть: и жилье, и нормальная работа, и часто даже авто. И ей не хочется переходить в чужой монастырь со своими, сложившимися, уставами, где грязная тарелка в мойке карается моральным уничтожением на месте или же наоборот – «это не бардак, все валяется, где надо, и положь, где взяла, этот старый, засохший в виде гармошки, носок, он мне напоминает о бурной ночи, проведённой с мулаткой в 1980 году».

13. Техника и наука – 63 (0,80%). Между прочим, часто сопровождается протестами комментаторов: «Опять луносрач!».

14. Животные – 50 (0,60%).

15. Несчастные случаи и некрологи на смерть известных персон (2 некролога) – 46 (0,58%).

16. Военные – 40 (0,51%). Тут не только сообщения с войны с Украиной, но и посты любителей военного дела и знатоков оружия.

17. Преступления и преступники – 35 (0,44%). Эта тема характерна для сайта, причём, подробнейшие биографии преступников, скажем, американских, Бони и Клайда, или отечественного Чикатило, появляются по нескольку раз в году, а в данном периоде был рассказ объемом в 12,5 тысяч знаков с 12 фотографиями о британском преступнике, отсидевшем в тюрьме 50 лет. Ни один учёный или инженер такого упоминания не удостолся.

18. Умельцы – 27 (0,34%).

19. Спорт – 25 (0,31%).

20. Писатели, художники- 21 (0,27%).

21. Загадочные и не очень природные явления – 20 (0,25%).

22. Болезни и лечение – 18 (0,23%).

23. Игры – 16 (0,18%). В основном реклама компьютерных игр, которое приобрели какое-то подавляющее значение в жизни мужчин, вот типичный анекдот: «Петрович выспался, накормил кота, сделал кой-какую уборку (праздник же!), достал из холодильника пиво с селедочкой и запустил на компе любимую игруху. Хороший день - 8 марта!».

24. Товары – 14 (0,16%).

25. Рыбалка и охота – 11 (0,14%).

26. Дети – 8 (0,10%). Оговорю, собственно дети – всего один пост, на котором девочка около года не может понять, кто мама, при виде матери и её сестры-близняшки. Остальные – это видео или фото с участием детей, скажем, парикмахер модно стрижёт девочку.

27. И, наконец, о любви между мужчиной и женщиной – 1 (0,013%). Это короткое видео, на котором женщина лет 30 горячо объясняет, что по-настоящему любить может только мужчина, а женщины все меркантильные. В остальных постах ни слово, ни понятие «любовь» не упоминаются.

Вот круг интересов современного человечества.

Результат впечатления

Это числа, а теперь об общих впечатлениях, которые не покажешь в числах.

Во-первых, исключительная и по сути общая ненависть к работе – практически все публикаторы постов и комментаторы работают только ради денег и дружно работу ненавидят. Их мечта – всё иметь и не работать. Интересно, что ведь есть и умельцы (0,34%) – посетители сайта, которые достигли значительных успехов в каком-то деле, в том числе и требующем умения работать руками, и гордятся этим умением. Но дело в том, что, как это заметил ещё Марк Твен, работа - это то, что человек обязан делать, а игра – это то, что он может делать по своему желанию, а может и не делать. Так вот, у умельцев в подавляющем числе постов их работа – это игра – развлечение или увлечение.

Нет ничего о том, что человек что-либо делает руками и умом – скажем, что-то успешно выращивает на даче. Дача тоже стала ненавистной из- за необходимости «копать картошку».

Дети не способны получить удовольствие от работы, для этого надо творить, а для творчества надо работу освоить и иметь упорство и стремление добиться успеха хоть в изготовлении особо сложной детали, хоть в управленческом решении. Мне недавно управленец рассказал такую историю. В 90-х он управлял большим коллективом, но развал страны перекрыл потоки денег и он стал под угрозу невыплаты зарплаты вверившимся ему людям. Поиск рений проблемы привёл его к несвойственному для руководителя решению: он на юге закупал трак коньяка популярной в СССР марки, вёз его нефтяникам, которые в то время 30% зарплаты получали в валюте, от них с рюкзаком долларов ехал в Москву, менял доллары на два рюкзака рублей, вёз к себе и выдавал зарплату – рабочим единственного предприятия на многие сотни километров вокруг. Дети способны представить, какое удовольствие получает руководитель, сумевший сделать то, что другим оказалось не под силу?

Дети получают удовольствие от игр – от того, что они проходят какой-то там уровень в компьютерной игре, - а случаи творчества в реальной жизни, для детей не понятны.

Второе. Меня могут упрекнуть, а что плохого в том, что человек смеётся?

Ничего! Чувство юмора присуще даже животным – и их можно рассмешить. Юмор - это отдых, это очистка мозгов от мыслей о проблемах. Если исключить сатиру – показ глупости того, кого мы не любим, и показ для того, чтобы добиться моральной победы над ним, - то сама основа юмора – это либо противоречащая логике история, либо показ откровенной глупости. Во всех случаях это то, что человеку в жизни не пригодится – никто же не будет следовать глупости, рассказанной в анекдоте.

Но взрослый человек в жизни встаёт перед необходимостью решать проблемы, и его не меньше юмора развлекают истории о реальных событиях, опыт которых нужно и можно учесть. Поэтому взрослого человека развлекают не только комедии, но и драмы, и трагедии. Даже во времена моего детства, люди с увлечением ходили не только на какого-то Райкина, но и в театры на трагедии. Вспомните популярного несколько веков Шекспира, его пьесы «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир». (В памяти осталось: мне лет 6, я в театре с отцом и мамой смотрю спектакль «Отелло», в котором мне нравится только лимонад в антрактах, сижу на коленях отца и недоумеваю, что это за мужик на сцене с накрашенным чёрной краской лицом и кто такие мавры?).

У Сталина рос приемный сын, Артем Сергеев, – сын погибшего друга Сталина. Артем был ровесник Василия, они были близки как братья и вместе воспитывались. Артем Сергеев оставил подробные воспоминания о том, как и чему Сталин их с Василием учил. Вот, к примеру, Сталин, возвращаясь с сыновьями после совместно просмотренного спектакля «Дни Турбиных» (а это трагедия), сначала объяснил детям показанное в спектакле - объяснил, что в Гражданскую войну хорошие люди были не только у красных, но и белых. Скажите, то, что хорошие люди бывают на обеих сторонах противоборствующих сил - это полезное для жизни знание?

Затем Сталин узнает, что и Василий, и Артем хотят быть командирами. И Сталин их спрашивает: «А какой предмет для военного самый главный?» Дети наперебой отвечали: «Математика, физика, физкультура», - вспоминает Артем Сергеев. –«Он нам: «Нет. Русский язык и литература. Ты должен сказать так, чтобы тебя поняли. Надо сказать коротко, часто в чрезвычайных условиях боя. И сам ты должен понять сказанное тебе. Военному выражаться надо ясно и на письме, и устно. Во время войны будет много ситуаций, с которыми в жизни ты не сталкивался. Тебе надо принять решение. А если ты много читал, у тебя в памяти уже будут ответ и подсказка, как себя вести и что делать. Литература тебе подскажет». Но разве с ситуациями, когда надо быстро найти нужное слово, человек сталкивается только на войне? Нет! Посему взрослому человеку для развлечения нужны жизненные ситуации, нужны и слова и из драмы, и из трагедии.

Но это взрослому человеку!

А ребёнок не видит необходимости как-то уметь решать проблемы – для решения проблем есть родители (и начальники в остальной жизни до пенсии). Ребёнку драмы и трагедии не интересны. Мало этого, ребёнок боится проблем, боится непонятного – непонятное его пугает. Ему хочется радоваться, он хочет смеяться и смеяться. И смеётся! До смерти от старости.

А отсутствие практики в решении проблем, делает его во взрослой жизни или перепуганным, или смеющимся идиотом.

В-третьих, отстранённость мужчин сайта (если их так можно назвать) от женщин (если и этих так можно назвать). Властвует какой-то дух ненависти между полами, и из рассказов, из комментариев подспудно следует, что нынешние как бы мужья ненавидят женщин за то, что жёны не относятся к ним, как мамы, а нынешние как бы жёны ненавидят мужей за то, что они не содержат их. И неумолимо вытекает вывод о том, как хорошо жить одному. Кстати, у этих как бы мужчин появились даже шутки о том, что хорошо бы не работать и сидеть на зарплате жены.

И абсолютно ничего нет о том, что брак создаётся для получения потомства, - о детях если и вспоминают, то как об обузе. Котики всех радуют, если кто-то подберёт выброшенного котёнка, то комментаторы осыпят его похвалами: «Какой человечный!». А о детях появились типа шутки – сдать за непослушание в детдом.

В моё время в нашей уличной компании из двух десятков ребят было пятеро пацанов и одна девочка, у которых вообще не было отцов, – это было четвёртое-пятое послевоенное поколение – их так и несостоявшиеся отцы погибли на фронте. Но их матери всё равно родили ребёнка, чтобы не быть пустоцветом. Родили, чтобы быть женщиной. И их не пугала страшнейшая послевоенная разруха и отсутствие порою самого необходимого. К примеру, из старого ватника шилось подобие носков, нога в этих «носках», всовывалась в галоши – вот вам и обувь на осень, зиму и весну, а летом можно и босиком. Но дети были обязательно! И не только «на старость», ведь дети сами по себе дают взрослым людям столько радости и переживаний, что любители котиков в глазах взрослых людей выглядят просто идиотами.

Уже по этому отношению к детям видно, что в мире общество «белых людей» становится обществом дегенератов – вырожденцев. А уж если вспомнить про «гендеры», которые правда пока на этом сайте не в чести, то «вооще»!

В-четвёртых, ещё и во времена моей юности и молодости любовь была главной темой жизни. Да и что за жизнь без этого самого мощного чувства – вокруг любви всё крутилось! Все романы, все спектакли, все разговоры. Вокруг любви, а не секса! Да, секс был желанен, особенно для парней, но, думаю, и девушек он тоже интересовал, но секс ради секса – это ничто по сравнению с отношением любящих друг друга.

Эта стремление любить, не оставляло без пары ни одну женщину – её модная на данный момент красота не имела значения – её любили всю сразу, а не только её грудь, или зад, или какое-то уж очень смазливое личико. Все женщины красивы, если их любят, а любви хотели все мужчины, посему женщин без пары практически не было.

А сейчас женщин просто жалко…

Опять обратим внимание - дети любви к противоположному полу не испытывают! И как теперь понятно, любовь это – не «зов» полового созревания, это результата психологического становления взрослым. Не стал взрослым – тебе останется только секс. Сначала с проститутками, потом с виагрой, и все время – «с правой рукой».

В-пятых, мальчиков тянет к запретному, скорее всего так задаёт природа – мужчина обязан пробовать все варианты в жизни - вдруг получится? Ведь по-другому трудно объяснить, почему при равных возможностях мальчиков рождается больше девочек и лишь ко времени полового созревания часть мальчиков не доживает (от своих и природы экспериментов) и количество полов выравнивается. И отсюда у мальчишек естественна и тяга к преступному миру – к жаргону, к «блатным песням». Вот и Высоцкий, так и не ставший полноценным мужчиной, в серенаде к Марине Влади первоначально выводил: «Блатные песни пел я ей про Север Дальний!». Потом его убедили эту строчку изменить, но тяга к блатному, к преступному – это признак детства. Признак отсутствия созревания, как взрослый человек. Отсюда и появившаяся в прошлом веке тяга во всех странах к преступному, к романтике преступного мира, к интересу к этим недочеловекам.

В-шестых, детская неспособность самостоятельно оценить людей. Ребёнку говорят, кто хороший и кто плохой. В старые времена, когда лицедейство не было бизнесом, то лицедеев за полноценных людей не считали. Кому нужны их «песни ртом», если мы и сами можем петь?

Опять скажу о своём времени: хотя уже Пугачёва с Кобзоном и Лещенко были на вершине популярности, но во все застолья с друзьями и подругами мы перед танцами сначала пели. Потом танцы, потом десерт с чаем и «на посошок». На радио и передача была, в которой помогали разучить тексты популярных песен именно для того, чтобы их пели все люди, а не дрыгающиеся существа на сцене.

Но сейчас это вопящее дрыгоножество даёт заработок огромному количество владельцев сцен, кинооператоров, режиссёров, осветителей, костюмеров и т.д. И для их прокорма через такую же тупую прессу, для которой только в жизни этого ничтожества всё понятно, этим лицедеям сделали славу неких «звёзд». И жизнь этих «звёзд» на этом сайте сопливиться и сопливиться. Вокруг невиданный прогресс, его создали люди реально высокоталантливые, но они нынешним массам не интересны. Вот подай им голую задницу Мерлин Монро с подробным описанием, когда она её миру в очередной раз явила, и точка! А ведь про Мерлин Монро больше и рассказать-то нечего. И, тем не менее, и рассказывают, и рассказывают!

М-да! Ладно, и так что-то много написал, посему прервусь.