Зеленский регшил переименовать Россию

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает заявление на сайте офиса Зеленского.

В феврале петиция о переименовании России в Московию на сайте Владимира Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

Это, пожалуй, впервые в мировой истории, одно государство переименовывает другое "по заявкам трудящихся". Причем переименовывает так, как оно никогда в прошлом не называлось - только на западноевропейских картах, и то не на всех.

Мне кажется, надо пойти дальше - на некоторых картах российская территория помечена как "Тартария". Причем вместе с украинской.

А у Ибн Фадлана территория Украины и вовсе проходит как "Куявия". Надо бы крепко задуматься...

А.Б.