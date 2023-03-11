Зеленский регшил переименовать Россию

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает заявление на сайте офиса Зеленского.
В феврале петиция о переименовании России в Московию на сайте Владимира Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.
Это, пожалуй, впервые в мировой истории, одно государство переименовывает другое "по заявкам трудящихся". Причем переименовывает так, как оно никогда в прошлом не называлось - только на западноевропейских картах, и то не на всех.
Мне кажется, надо пойти дальше - на некоторых картах российская территория помечена как "Тартария". Причем вместе с украинской.
А у Ибн Фадлана территория Украины и вовсе проходит как "Куявия". Надо бы крепко задуматься...
А.Б.
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вместе со своим крысятником!! написал 11.03.2023 08:49
Тупоголовые россияне, которые составляют 99% нынешщней Московии, почему то считают, что имперская Россия которая включала и Украину и Московию это и есть нынешняя РФ !!!
С такой лживостью необходимо категорично покончить переименовав РФ во что-то такое, чтобы было понятно, что связи нынешней России и Россией имперской нет совсем!