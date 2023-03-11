США передадут археологические находки, изъятые в контрабанде из Краснодарского края, Украине.

Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России, сообщило издание Foreign Policy.

Артефакты, согласно заключению экспертов, "происходят с территории, принадлежащей современной Украине".

Железные мечи украинские ученые датировали, как сказано в публикации, VI-V веком до нашей эры. Навершие кремниевого топора, если верить изданию, оказалось на три века моложе.

"Изъятые предметы, доставленные в украинское посольство в пятницу, являются лишь первыми, которые были идентифицированы из более чем 20 посылок, отправленных одним и тем же отправителем из Краснодарского края России, который примыкает к Крымскому полуострову, по словам украинского дипломата, пожелавшего остаться неназванным. По их словам, все они были перехвачены CBP в аэропортах Кеннеди и Ньюарк в период с июля по сентябрь прошлого года, и продолжается работа по выяснению того, происходят ли они из Украины. Как и многое другое в этом деле, пока неясно, были ли эти предметы изъяты во время нынешней войны или откуда они были взяты".

Многое пока неясно, но все уже передано на Украину, хотя источник этих артефактов - Краснодарский край.

Причем, несмотря на утверждения американцев, ни один музей в Крыму не был разорен российской армией. Простите, но я это наблюдал сам, лично. Более того, в музее Херсонеса была завершена многолетняя реконструкция античной экспозиции, а на территории музея-заповедника произошли масштабные изменения. Это может видеть любой, у кого есть глаза.

Что до музея осады Севастополя, то я лично передал ему купленный мной на аукционе в Москве портрет руководятеля обороны города Б.Борисова, сделанный во время войны посещавшим город академиком Яковлевым. И подтверждаю - с музеями все в порядке!

Скорее всего мечи были украдены с раскопок, поскольку ни один из музеев не заявлял о краже. Почему эти раскопки украинские, когда Украина уже много лет не ведет археологических экспедиций?

Что до музея в Херсоне, то в течение нескольких месяцев,п ока город находился под контролем РФ, с ним все было в порядке, а вот после передачи Украине российская армия вдруг его "разграбила"...

В общем, передача российской контрабанды другому государству - это где-то на уровне нацистской Германии, которая свободно распоряжалась попавшими ей в руки европейскими ценностями.

А.Б.