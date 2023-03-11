Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", - сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели.

Ну что ж, да здравствует наш суд, самый честный и справедливый в мире!

Теперь можно выходить откуда угодно - ни на чем не скажется. "Остановите земной шар, я сойду".

А.Б.