Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
"Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", - сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели.
Ну что ж, да здравствует наш суд, самый честный и справедливый в мире!
Теперь можно выходить откуда угодно - ни на чем не скажется. "Остановите земной шар, я сойду".
А.Б.
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своим крысинным кублом! написал 11.03.2023 10:48
Нае6улина печатный станок запустила, к началу 2024 года рубль подешевеет в шесть раз по оценкам уехавших из РФ специалистов-экономистов, а половина молодых мужчин в сране в 2025 годе будут калеками-ампутантами!