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Московский листок

"Остановите земной шар, я сойду"

Опубликовано 11.03.2023 в разделе комментариев 1

суд закон
"Остановите земной шар, я сойду"

Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", - сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели.

Ну что ж, да здравствует наш суд, самый честный и справедливый в мире!

Теперь можно выходить откуда угодно - ни на чем не скажется. "Остановите земной шар, я сойду".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиздолиз Кабаевой и Кривоногих будет повешен вместе со всем
своим крысинным кублом! написал 11.03.2023 10:48
Пару лет еще - и пиZдец РФ, будет КНДР-2.
Нае6улина печатный станок запустила, к началу 2024 года рубль подешевеет в шесть раз по оценкам уехавших из РФ специалистов-экономистов, а половина молодых мужчин в сране в 2025 годе будут калеками-ампутантами!
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