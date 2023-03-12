Пентагон на фоне поставок Украине проводит перевооружение стратегических сил

Пентагон запросит на новый финансовый год $170 млрд, бюджет будет сосредоточен на замене поставляемых Украине боеприпасов и ракет большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем, сообщает Bloomberg .

По информации агентства, американское министерство обороны запросит $76,8 млрд для Военно-морских сил и морской пехоты, из которых $32,8 млрд ведомство запрашивает на строительство новых кораблей, также он просит $61 млрд для ВВС, включая Космические силы США, и $24,4 млрд для армии.

Пентагон намерен направить $3,7 млрд на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel корпорации Northrop Grumman, $3 млрд на разработку бомбардировщика B-21 и $2,3 млрд на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителей F-22.

Понятно, что в такой ситуации пркращение войны на Украине категорически невозможно. Нужно обязательно потратить то, что пойдет под замену и модернизацию.

Наша ситуация хуже - боеприпасы мы тоже тратим, но менять истребитель пятого поколения нам положительно не на что, а новый дальний бомбардировщик пока лишь в эскизном проекте.

Правда, и с Китаем нам воевать не нужно. Нам и Украины за глаза...

А.Б.