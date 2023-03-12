Патриарх Кирилл пишет письма протеста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в субботу послания религиозным и политическим лидерам мира с призывом не позволить властям Украины изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры.

Обращения были направлены, в частности, главам поместных Православных церквей, папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и другим религиозным и политическим лидерам.

Как сообщалось, накануне национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта.

Есть такое старое правило - церковь процветает, когда бедствует.

Ну что толку обращаться к архиепископу Кентерберийскому, если православные на Украине воспринимают изгнание монахов достаточно спокойно?

Допустим, какое-то из подразделений ВСУ вдруг возмутится... Но ведь не возмущаются. Да все равно им, где сидит главный патриарх, в Москве или Константинополе.

А архиепископ Кентерберрийский что? Он и сам возглавил церковь в итоге погромов католиков при Генрихе Восьмом... И римский папа тогда был недоволен...

А.Б.