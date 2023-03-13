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Московский листок

Империя наносит ответный удар

Опубликовано 13.03.2023 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Империя наносит ответный удар

Суть украинского кризиса можно объяснить одной фразой – возросшая инфляция доллара. Многочисленные чиновники Пентагона-ЦРУ-ФБР-Госдепа теряют и практически, так как сидят на окладе и с усыхающими сбережениями; но еще важнее, недовольство трудящихся грозит социальным взрывом. Поэтому лишь три базовых способа имеются у элиты для борьбы с инфляцией. Это поднятие ставки ФРС, сокращение расходов и обесценение других валют.

Первый способ опасен по причине расплодившихся зомби-компаний. Второй опасен, собственно, без слов. Если сокращать расходы, надо увольнять этих самых чиновников. Отсюда третий способ и остается. К примеру, если разорвать поставки относительно дешевых российских углеводородов в Европу, то еврозона ослабнет помимо рублевой (да и связанные зоны по всему миру); и инфляция доллара не будет столь тяжелой.

Что и происходит! Украинский кризис разорвал связи. Кстати, с полного согласия европейских элит, и не надо витать в иллюзиях в этом отношении. Последние понимают прекрасно, что не до жиру, быть бы живу. Если штатовский рынок рухнет, весь запад рухнет. Поэтому каждый вносит, так сказать, свою лепту. Янки кормят киевскую хунту, а Евросоюз выкручивается перед общественным мнением.

И смысл статьи в следующем. Ура-патриоты возбудились успехами Соледара; и начали пудрить мозги опять и снова, что, мол, запад устал, хунта выдохлась, и можно победить к концу года. Ничего подобного! Империя в виде США (в виде НАТО, без разницы) нанесет мощный ответный удар. Через три месяца плюс-минус детали, ситуация в зоне СВО может ухудшиться В РАЗЫ и для союзных войск, и для России в целом. Если не начинать мобилизационные мероприятия, и подробнее ниже, то угроза возрастет вплоть до боев под Брянском и Белгородом. Ничто не закончилось и не думает заканчиваться. Все только начинается.

***

Автор этих строк предсказал уже один ход событий. Оный написал весной прошлого года, что СВО не закончится через полгода и более. Итог известен, хотя многие стали умными задним числом. Кстати, статью можно найти на этом сайте и процитировать, да автор не гордый. А дело в том, что и сейчас таковой предсказывает, что победные эмоции излишни. Байден, в частности, выдвинул проект штатовского бюджета. И республиканцы согласны с ГИГАНТСКИМИ статьями Пентагона полностью. Так что все расписано; и Зеленский получит многое. И самолеты, и ракеты, и системы ПВО, и танки, и дроны, и далее по списку. А чтобы продолжить мобилизацию, даже непосредственные части НАТО могут появиться под Киевом. Мол, смотрите, хуторяне, белые люди с нами; поэтому не бойтесь, и продолжайте пополнять армию. На еще одно наступление уж точно хватит.

И так будет вследствие не столь сложных причин, если чуть конкретнее. Во-первых, переселение европейских производств в Штаты и поставки газа вместо российского продолжатся. Во-вторых, все идет и к войне с Китаем. И запугать таковой ослаблением России нужно Пентагону непременно. Да и народы Евросоюза пристегнуть к своему курсу накрепко не помешает; а уж напугать Иран-Турцию-Саудовскую Аравию и подобных давно пора. В-третьих, многие вложатся в доллар-страховой актив. Но четвертое и внутреннее чуть ли ни главнее других.

Многие так называемые эксперты кинулись из одной крайности в другую. Если профессура первого Советского Союза упоминала Маркса с Лениным чуть ли ни по любому поводу – то нынешние болтологи-политологи забывают о классовых противоречиях почти напрочь. Но, разумеется, эти противоречия не исчезли, а приняли современную форму. То есть, недовольство трудящихся США инфляцией, провальным образованием детей, разгулом преступности и наркомании, расовыми и гендерными проблемами назрело и перезрело. Кстати, британцы бастуют уже пачками, и овощи да яйца по рациону. И стравливание социального пара будет по классическому сценарию. Поиск внешнего врага, шовинизм, буржуазный милитаризм и фактический тоталитаризм. И вот еще один повод, - и весьма немаловажный, - почему «все только начинается». Коллективный запад будет не ослаблять, а нагнетать украинский кризис, и чтобы все свалить на него.

Отсюда совокупность «выгод» пересилит возражения разумных. Ну и, с какой стати кремлевские болтологи уверяют, что запад и хунта выдохлись?!.. Что, сплетни поперли из всех щелей, да с сомнительным прогнозом МВФ об экономическом росте единороссовской России?!.. Но это весьма похоже на спланированную акцию «дымовой завесы». Уже и великие укры взорвали «Северные Потоки», понимаешь. А дымовую завесу, как известно, ставят перед атакой. Отсюда еще одно подтверждение, что империя готовит ответный удар.

***

Да пусть Артемовск превратится хоть в победу типа Брусиловского прорыва, это не переломит мировую ситуацию. Борьба дошла до уровня, когда или один издохнет, или другой. Война будет вестись хоть десять лет, хоть пятнадцать; но она не закончится до полного лидерства одной из сторон, и с превращением ее валюты в мировой резерв на полвека минимум. Так что вопрос надо ставить иначе. Готова ли Россия к мировому противостоянию или нет. И станет ясно ниже – не готова.

Автор, помнится, был в шоке, когда первый этап СВО, и с оставлением Херсона, провалился фактически. И проблема не столько в том, хороший Путин или плохой, умный Шойгу или нет, изворотливый Лавров или нет. Проблема в самой системе, выше которой не могут прыгнуть никакие персоналии. Все оные являются ее продуктом. Проблема именно в самой системе, исчерпавшей исторический ресурс.

Но все познается в сравнении, и с предлагаемыми революционными и мобилизационными преобразованиями, пока не поздно. Во-первых, это полная чушь, когда глава исполнительной власти (нынешний президент) фактически руководит прокуратурой и судом. Все перевернуто с ног на голову. Во-вторых, это полная чушь, когда огромные резервы спрятаны от внимания народа. И это полная чушь, в-третьих, когда Центробанк подчиняется фактически президентской администрации, и помимо депутатов. Таким макаром никакое мировое противостояние не выдержать.

В частности, когда президент назначает фактически половину судей и прокуроров – это бред! В том-то и смысл, что суд и прокуратура от имени депутатов как представителей народа должны контролировать исполнительную власть и его главу, а не наоборот! Прокурор и суд должны назначаться ТОЛЬКО депутатами, потому что они глаза и уши над исполнителями всяких рангов. А коль этого нет, то и вопиющая коррупция с инфляцией. Приходят Миллер или Сечин к президенту, и этак походя просят убрать-простить налоги, чтобы спасти дебильно непродуманные проекты. И пусть президент хмурит бровями, кидает ручки в порыве якобы недовольства, но, если все прощается, и Генеральный прокурор не может опротестовать – это КОРРУПЦИЯ гигантского масштаба. Это огромный источник инфляции. Нет уж, лесом и только лесом, и никаких дивидендов. Ноль, а все в уплату налогов. Вон, вон и вон с заменой на нормальных менеджеров. А таковых, между прочим, много; но которые, понимаешь, не приближены к власти.

С такими порядками мировое противостояние, и с могущественным противником в лице США, не выиграть. Кстати, насчет дебильных проектов. Трехлетнее планирование бюджета – очередной бред. Планирование должно СОВПАДАТЬ со сроком каденции, и чтобы было ясно, кто за что отвечает. Собственно, таковыми и были советские пятилетки. Депутаты и назначались на пять лет, и отвечали за эту пятилетку. Все четко, ясно, демократично. Не справился, в отстой. А с трехлеткой можно все запутать, и концов не найти. Новые депутаты приходят при действующих планах, и с кого шкуру снять, непонятно. Чиновничья нирвана.

Далее, экономические зоны должны быть созданы вплоть до ФПГ, и наконец-то. Такая-то ФПГ не имеет право продавать из филиала одной зоны в другую (из Сибири в Москву) по произвольным и низким трансфертным ценам; а цены должны быть подняты на такой-то коэффициент с соответствующими налогами именно в регионах. Отсюда развитие местного и мелкого бизнеса, и с соответствующим прогрессом. Далее, явно не помешает отдельный и четвертый фонд государственного страхования, и куда входят резервы и поступления от углеводородов. И тратить этот фонд можно ТОЛЬКО с разрешения депутатской сессии, и хотя бы с соответствующей оглаской и обсуждением. А спрятать ФНБ в федеральный фонд и крутить им по мутным процедурам междусобойчика абсолютно негоже.

Далее, никакого существенного толка от мэров нет, потому что оные создают аффилированные акционерки почти мгновенно, и с соответствующей монополией и откатами закупок (да еще и бюджетное содержание их аппарата немалое, да по всей стране). А нужен нормальный секретарь исполкома в лице заместителя председателя местных депутатов, – да даже можно совместить должности, ведь даже председателя можно убрать лишь большинством депутатов, - и без дичайшей и тоталитарной мороки фактической невозможности снятия коррумпированного мэра до срока. А не будет мэров, отсюда демонополизированные закупки, развитие мелкого бизнеса, нормальные местные бюджеты, процветание всей страны.

Отдельный вопрос насчет Центробанка. Это бардак точь-в-точь, как с нынешними судом и прокуратурой. Чтобы ловить рыбку, понимаешь, в мутной воде; и чтобы фактическая власть была у одного президента, а через него у олигархов. Нет уж, Центробанк должен быть обыкновенным департаментом министерства финансов, министерство должно подчиняться премьер-министру; а правительство должно подчиняться депутатскому корпусу и его президиуму.

Собственно, президент не нужен вообще. Вся тоталитарная дребедень с «царем-батюшкой», да еще с дорогущим царским двором-администрацией, фактический дебилизм, и надо просто за деревьями увидеть лес. Допустим, президент не существует в принципе. Неосвобожденные от основной работы депутаты съезжаются на сессию, решают главные вопросы, и избирают небольшой оперативный президиум из своего числа. Этому президиуму подчиняются суд-прокуратура с правительством, причем суд-прокуратура контролируются только президиумом для надзора над правительством. ВСЕ! ПРОСТО И ГЕНИАЛЬНО! Если центробанк дерьмовый, и как часть правительства – премьер-министр даст по шапке. Если правительство дерьмовое – прокуратура с судом тормознут мигом, и президиум даст по шапке. Если президиум дерьмовый – депутаты съезжаются даже на внеочередную сессию, а что уж говорить о плановой, и президиуму дают по шапке. А президент-то нужен зачем?!.. Да как собаке пятая нога. Еще раз, и для картины маслом, да начхать на высокий рейтинг Путина. Да будь на месте оного хоть сам Петр Первый или Александр Невский… все эти «цари-батюшки-президенты» не смогут управлять современными производительными силами эффективно АПРИОРИ. Мы живем уже в другом измерении, когда без минимума демократии управлять на должном уровне столь сложным народнохозяйственным комплексом НЕВОЗМОЖНО.

Короче, умный читатель улыбнется, и скажет, хватит прятать рояль в кустах. То, что предлагается, фактически Советская власть. Верно. Но коль все познается в сравнении, поэтому и постепенный подход для пущей убедительности. И коль неосвобожденные депутаты станут гораздо активнее в результате выборов вплоть до трудовых коллективов, и чем второй Советский Союз будет отличаться от первого… вот тогда и можно подраться с коллективным западом. Вот тогда шансы появляются, и весомые.

И все сказанное уже не только и не столько из области «высокой политики», сколько насущная и конкретная необходимость. Не будем меняться – не выживем. Беды начнутся уже в ближайшем будущем, и смотри выше еще раз. Будем меняться – выживем. Куда уж практичнее.

***

Итого. Все сгнило настолько, и когда даже раскладки-дроны-«буханки» собираются для фронта всем миром; что даже часть народа не понимает трагизм происходящего. Вот нахрена мы платим большие налоги и оставляем регионы без средств, надувая лишь упыря-Кремль для роскошной жизни?!.. Ведь все подобное должно быть казенным, и давно на фронте. Да еще и с запасом, и лучше всего западного. Выходит, фактически такие сборы – признание провала нынешней власти.

Отсюда, как только автор включил телевизор и узнал, что Путин отдал приказ о СВО – стало ясно безо всяких отговорок, что социализму и второму Советскому Союзу БЫТЬ! Путин-Патрушев-Сечин-Миллер просчитались, думая, что справятся с киевской хунтой относительно быстро, и российский капитализм прыгнет в дамки. Но выяснилось, что сей капитализм примитивен гораздо более. Уже год, а воз и ныне там. А раз так, только советская демократия одолеет либеральную чуму.

Быть-то быть, но лучше раньше и легче, чем позже и тяжело. Так что давайте рубить гордиев узел. Если западная империя не нанесет мощный ответный удар, - союзные войска продолжат двигаться вперед и через три месяца, примерно к 11 июня, - то автор такой-сякой, «совок» и прочее бла-бла-бла. Но если удар будет нанесен, и с тяжелыми последствиями… что тут думать, надо создавать современный Советский Союз. Поэтому сидеть по углам преступлению подобно. Даже самые умные в КПРФ со справороссами колупаются в своей куче, питерский куст наподобие РКРП в своей куче, «Аврора» с «Красным ТВ» в своей, всякие красные блогеры по своим курятникам и так далее. Нет уж, надо умерить местечковые амбиции, и объединяться в единую и мощную социалистическую оппозицию. Наподобие СПРФ, – Социалистической партии Российской Федерации, - и с обозначенной программой.

А народ поддержит такую партию ВСЕМЕРНО! Когда диверсии да обстрелы, а то и бои, будут ближе и ближе к Брянску-Белгороду с Курском, а то и на других направлениях – народ плюнет на единороссов, и со стремительной заменой на СПРФ. Был бы флаг поставлен, а народ наберется. И напоследок, лично автор уверен, что западная империя даже и не подумает отступать, и даже не мечтайте. Мир кончился, и началась долгая эпоха войн. О конкретных формах противостояния можно спорить от закрытия воздуха над Украиной до перехвата танкеров, да принципиальное решение неизбежно. А всякие слухи-сплетни-урапатриотические заметки вот-вот победа за углом – коту под хвост. Империя наносит ответный удар.



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