США тренируются наносить удары по Петербургу сша война рф Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, позывной NOBLE61, совершил ряд агрессивных маневров на расстоянии около 200 километров от Санкт-Петербурга. Данный тип самолетов ВВС США способен крылатые ракеты класса "воздух - поверхность", а также ядерное оружие. По данным интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24, самолет стратегической авиации США взлетел утром 11 марта с испанской авиабазы Moron. Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, самолет резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, бомбардировщик вошел в воздушное пространство Польши. А.Б.



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