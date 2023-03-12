Патриарх Кирилл пишет письма протеста

Польское правительство в этом году потратит на оборону 4 процента своего ВВП, что в два раза больше, чем требуется НАТО, сообщает британская газета The Telegraph

Это решение властей сделает Польшу самым расходующим на оборону государством в расчете на душу населения в альянсе. Издание называет это настоящей "революцией в польской армии", которую планируется увеличить вдвое - до 300 тысяч человек.

Варшава уже разместила заказы на поставку вооружений на сумму более 117 миллиардов долларов до 2035 года, при этом оборонный бюджет на текущий финансовый год составляет рекордные 26 миллиардов долларов. Польша намерена приобрести на вооружение 1000 боевых танков K2 из Южной Кореи и 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abram из США. Это превратит Польшу в обладателя самой большой в Европе танковой группировки, затмевающей аналогичные силы Британии, состоящие из 227 единиц. Польская артиллерия будет усилена за счет 600 K9, 18 пусковых установок HIMARS с 9000 ракет и 288 систем MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи. Более 1000 боевых машин пехоты Borsuk польского производства будут сопровождать польские войска в бою, воздушное прикрытие будет состоять из 96 вертолетов AH-64E Apache, закупленных в США, и 48 боевых самолетов FA-50, заказанных в Южной Корее.

"Для Польши крайне важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы делаем это, только создав сильную армию. Достаточно сильную, чтобы удержать любого потенциального агрессора от атак", - заявил польский премьер Мариуш Блащак в интервью порталу Defence24.

Ну, понятно, кто агрессор.

Правда, ни один русский солдат даже не пытался перейти польскую границу, а вот польские военные уже масштабно отметились на Украине, и именно против российской армии.

По большому счету, у Москвы есть основания для ударов по Польше. У Польши - нет.

С другой стороны, разве у Польши были основания для интервенции в Ирак? Или у Польши есть интересы на Гаити, куда поляки вторглись вместе с США и Аргентиной? На Польшу так нападали афганцы, что поляки просидели там 20 лет? Или полякам есть дело до Мали, куда они вперлись вместе с французами?

Итак, на Польшу вообще никто не нападает и даже не угрожает, но полякам нужна самая большая армия в Европе...

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