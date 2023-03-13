Академики накосячили

Вы почти всё перепутали, киноакадемики! «Все, везде и сразу»?! Это какой-то квест для подростков, я выдержала полчаса и бросила. Старомодная идея про многочисленные вселенные, восточные единоборства, китайская прачечная, бесконечные штампы, однообразная игра актеров, всякие операторские штучки... При чём тут Оскар-то?

Лично я присуждаю Оскара совершенно гениальному фильму «Банши Инишерина». Мощное кино, потрясающая игра Колина Фаррелла и Брендана Глисона. Им же, безусловно, первую премию за лучшую мужскую роль. Разделить на двоих, да. Видела, что на оскаровскую церемонию привели ослика Дженни из этого фильма. То есть он был номинирован — но ничего не получил?! Фильм, не ослик...

«На Западном фронте» еще не смотрела. Понимаю, что должно быть очень сильно, опять же там мой любимый Даниэль Брюль играет. Признан лучшим фильмом на иностранном языке — наверное, тут угадали.

С «Навальным» все понятно. Наверняка не шедевр — но теперь его посмотрят миллионы. И узнают про нашу теперешнюю жизнь. И Алексею, может быть, это как-то поможет.