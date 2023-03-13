Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Академики накосячили

Опубликовано 13.03.2023 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино оскар костина
Академики накосячили

Вы почти всё перепутали, киноакадемики! «Все, везде и сразу»?! Это какой-то квест для подростков, я выдержала полчаса и бросила. Старомодная идея про многочисленные вселенные, восточные единоборства, китайская прачечная, бесконечные штампы, однообразная игра актеров, всякие операторские штучки... При чём тут Оскар-то? 

Лично я присуждаю Оскара совершенно гениальному фильму «Банши Инишерина». Мощное кино, потрясающая игра Колина Фаррелла и Брендана Глисона. Им же, безусловно, первую премию за лучшую мужскую роль. Разделить на двоих, да. Видела, что на оскаровскую церемонию привели ослика Дженни из этого фильма. То есть он был номинирован — но ничего не получил?! Фильм, не ослик... 

«На Западном фронте» еще не смотрела. Понимаю, что должно быть очень сильно, опять же там мой любимый Даниэль Брюль играет. Признан лучшим фильмом на иностранном языке — наверное, тут угадали. 

С «Навальным» все понятно. Наверняка не шедевр — но теперь его посмотрят миллионы. И узнают про нашу теперешнюю жизнь. И Алексею, может быть, это как-то поможет.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Патриарх Кирилл пишет письма протеста
Патриарх Кирилл пишет письма протеста
12.03.2023
Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в поддержке России
Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в по...
06.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Академики накосячили (0)
Патриарх Кирилл пишет письма протеста (0)
США тренируются наносить удары по Петербургу (15)
Патриарх Кирилл пишет письма протеста (7)
Пентагон на фоне поставок Украине проводит перевооружение стратегических сил (12)
Зачем Польше самая большая армия? (8)
"Остановите земной шар, я сойду" (3)
Мы решили сверить с нашими зрителями данные официальной социологии (4)
США передают российские исторические ценности Украине (5)
Зеленский решил переименовать Россию (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss