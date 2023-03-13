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Московский листок

А ведь воссоединение Украины с Россией никто не отменял

Опубликовано 13.03.2023 в разделе комментариев 0

украина война киев
А ведь воссоединение Украины с Россией никто не отменял

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что идея переименовать Россию в Московию интересная.

При этом министр подчеркнул, что по этом вопросу следует проконсультироваться с экспертами. По его словам, переименование России в Московию имеет историческое основание. «Мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», — заявил глава ведомства.

То есть эксперты еще ничего не сказали, а правительство Украины уже взяло под козырек!

Это не говоря уже о том, что странно, что переименованием России занимается Украина.

В целом это уже достояние истории, исторический анекдот первого разряда. И чего все кинулись всерьез обсуждать-то?

Вон, Медведев какой-то "свинорейх" предложил, политолог Андрей Перла, бывший министр информации и культуры в Севастополе, тоже что-то всерьез задвинул... Маша Захарова ладно, она классная, ей все можно, даже на лабутенах...

А все ведь просто: главное событие в истории Украины было оформлено в 17-м веке как акт воссоединения Украины с Россией! Не с Московией.

И акт этот, заметим, никто не отменял... Ни в России, ни на Украине.

 А.Б.



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