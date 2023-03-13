Бюджет США говорит о подготовке к мировой войне

Для того, чтобы оценить риск возникновения глобальной войны, достаточно посмотреть на траты США на оборону, пишет Global Times.

"Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. <...> Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", — сообщило издание.

Автор также обратил внимание, что в 2023 году утвержденный Байденом бюджет США на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет Пекина.

Издание сообщило, что в 2023 году США планируют выделить на оборону 842 миллиарда долларов.

А.Б.