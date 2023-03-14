Убили тигра...

К вам обращаются родственники удэгейцев, пострадавших от нападения тигра, ворвавшегося в зимовье через окно 12 февраля 2023 года. В зимовье было два молодых парня, один находится в реанимации, ему отрезали руку, второй уже месяц после пережитого ужаса находится на грани нервного срыва, мучается кошмарами, не может спать.

Мы понимаем, что тигров много, они голодные, им нечего есть, потому что тайгу беспощадно вырубают, кабан погиб из-за африканской чумы свиней, поэтому они выходят в деревни, нападают даже на людей.

За день до нападения тигра часть охотников выехала на "Буране" за продуктами. Осталось три человека: Михаил Сигдэ, опытный охотник, Александр Сигдэ (в первый раз на охоте), Сергей Кялундзюга (имеющий совсем мало опыта охоты).

Михаил Сигдэ ушёл на другое зимовье. Парни остались одни. Когда ворвался тигр, мальчишки спаслись чудом, благодаря молниеносной реакции Саши Сигдэ, успевшего перепрыгнуть через тигра, схватившего двоюродного брата, достать карабин, зарядить и застрелить тигра. Саша спас брата, себя и дядю Михаила, который тоже мог стать жертвой тигра по возвращению в зимовье к племянникам.

Охотники находились в тайге без связи, без лекарств, буран ушёл в деревню.

Саша бежал за дядей 6 км на другое зимовье, затем дядя, после оказания первой помощи Сергею, побежал за 30 км на ближайший кордон, чтобы попросить о помощи. Только через полтора суток Сергей попал в больницу, чтобы ему оказали помощь. Пережитое очень страшно, но ещё страшнее реакция правоохранительных органов.

Несмотря на явные доказательства подтверждения слов пострадавших, сейчас по истечению месяца, когда схлынули страсти и общественность успокоилась, силовые структуры взялись за поиск виновных и уже несколько дней с 11 марта прессуют Александра Сигдэ Михаила Сигдэ, Михаила Кялундига, которого даже не было на месте происшествия, всячески запугивают, обещают повесить на них всех погибших тигров, которых только нашли. Их не интересует правда! Им нужно найти виноватого, любыми путями! Потому что, если официально признают, что тигр может влететь в окно в человеческое жилище, никто не будет чувствовать себя в безопасности в своих домах. Им очень нужно, чтобы удэгейцы, коренные малочисленные народы, находящиеся на грани исчезновения, которых в Хабаровском крае скоро будет меньше тигров, взяли на себя несуществующую вину и признались во всех грехах. Мы спрашиваем у органов власти, у всех, кто занимается защитой тигра, если вы заботитесь о тиграх, то почему вы их не кормите??? Неужели так трудно закупить скот и вывезти его в тайгу? Почему бесконтрольно размножая тигров, вы допускаете такие страшные рубки леса, ведь лес это дом тигра, а вы допускаете уничтожение этого дома!

Полиция пытается доказать, что якобы тигр был убит за три дня до нападения, анализы показывают, что на момент экспертизы он был мёртв три дня. При этом эксперты не могут додуматься, что тигр попал на экспертизу только на третий день и почему то не смотрят на выбитое мощным ударом окно, тигра в стекле, кровь, патроны. Как они вообще себе это представляют, убили тигра, а потом он в виде зомби напал на парня после смерти?

Сейчас наши родные до сих пор в отделе полиции, с ними обращаются, как с террористами, как с преступниками, это полный беспредел, словно в гестапо, вчера их кормили всего один раз. У Александра была истерика, ему пришлось делать успокоительный укол, Михаил уже не может разговаривать, их непрерывно допрашивают, пытаясь выбить показания. Люди всего лишь спасали свою жизнь...