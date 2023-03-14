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Московский листок

Мировой кризис крадется на мягких лапках

Опубликовано 14.03.2023 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Мировой кризис крадется на мягких лапках

Общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (минус 2,86 процента), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (минус 2,5 процента), а важнейший фондовый индекс Германии DAX составлял 14 988 пунктов (минус 2,88 процента).

Сильно рухнули акции крупнейших европейских банков, в частности, Deutsche Bank — на бирже XETRA котировки снижались на 7,84 процента, до 9,83 евро за акцию. В то же время акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75 процента, до 17,18 евро, торги ценными бумагами банка были остановлены. Акции швейцарского Credit Suisse потеряли более 15 процентов, достигнув исторического минимума.

Это еще не "великая депрессия", но комментарии специалистов вполне угрожающие. Вплоть на начала мировой войны из-за финансового кризиса.

Но у нас кризис уже произошел, мы просто его не заметили. Просто мы сейчас вообще не знаем, сколько стоит рубль? Его толкм не в чем измерить. Мировые валюты для нас больше не ориентир, у нас их просто могут конфисковать. Ликвидность золота - это большая проблема.

По сути, мы живем без денег, с расчетными знаками, но которые можно купить что-нибудь, но понятия твердой цены больше нет.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
До Мурашек с р а т ьь хочет Путин написал 14.03.2023 10:41
Это падение из-за банкротства одного крупного американского банка из Калифорнии, пару недель и рост акций, но русским сейчас запрещено покупать акции, все русские ждут когда Володька Х УЙЛ О начнеть по-большому.
Пастишки раскрыты и ждем !!!!
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