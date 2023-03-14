Российские военные возвели огромное количество фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо - это официальный источник информации?
Если да, то российская армия на юге переходит от наступления к обороне?
Никаких планов форсировать Днепр, отобрать Херсон, который-таки успели провозгласить российским городом? Теперь у нас часть исконно российской территории находится под украинской оккупацией...
Когда ж губернатор Сальдо вернется в свой кабинет?..
Ах да, уже жстроится новый административный центр области в районе Геническа...
То есть никогда?
А.Б.
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