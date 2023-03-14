Российские военные возвели огромное количество фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо - это официальный источник информации?

Если да, то российская армия на юге переходит от наступления к обороне?

Никаких планов форсировать Днепр, отобрать Херсон, который-таки успели провозгласить российским городом? Теперь у нас часть исконно российской территории находится под украинской оккупацией...

Когда ж губернатор Сальдо вернется в свой кабинет?..

Ах да, уже жстроится новый административный центр области в районе Геническа...

То есть никогда?

А.Б.