Медведев мыслит масштабно

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев за год публикаций в Telegram описал в общей сложности 12 возможных сценариев будущего для Украины и несколько вариантов развития ситуации во всем мире.

Среди них - утрата Украиной выхода к морю, превращение Львова в Лемберг и другие территориальные потери, военный переворот, "тотальная капитуляция" Киева и даже полный крах страны и ее государственности. Исчезнуть, по его мнению, может и "старушка Европа", измученная "альфа-самцом" США, - если к тому моменту в мире не начнется Третья мировая война.

Мне кажется, с таким масштабным подходом его пора продвигать в генсеки ООН... Почему никто этим не занимается?

А.Б.