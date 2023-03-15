За недостаточное знание языка - в тюрьму

По сообщению правозащитной организации «Мы, мигранты» — наше дорогое московское ГИБДД разработало новую схему «работы». А именно — водителя (трудового мигранта) останавливают, говорят, что он будет оштрафован за незначительное правонарушение (например, за отсутствие ремня). В действительности ему, пользуясь его недостаточным знанием русского языка, предлагают на подпись документы, в которых он отказывается от медосвидетельствования. Такой отказ фактически равнозначен признанию в езде в пьяном виде.

Встаёт вопрос — а как эти водители экзамен по русскому сдавали (что сейчас должно быть по закону), они что, нелегалы? Отмечу, что экзамен по русскому языку требует знания 850 слов. Этого достаточно для того, чтобы с кем-либо объясниться, но не всегда достаточно для правильного понимания юридических документов, да ещё в стрессовой ситуации.

Далее проходит суд, о котором человек может и не узнать, и, соответственно, крупный штраф и лишение прав. Далее, если человек остановлен повторно, он может получить крупный штраф за езду без прав. Но это ещё «хороший» вариант. Ведь с ним могут снова провернуть такую же «шутку» — и в этом случае ответственность за езду и без прав, и в пьяном виде будет уже уголовной.

Заседание по одному из таких уголовных дел (возбуждено в отношении Салмонова Отабека) проходят сейчас в Бутырском районном суде.

Ближайшее судебное заседание состоится 16 марта 2023 года в 11:15 (судья Копылова О.Б.)

И напоследок ещё вопросы. Если гайцы выполняют план привлечений за пьяную езду за счёт мигрантов, плохо знающих русский, то за счёт кого они (гайцы) эту статистику НЕ ЗАПОЛНЯЮТ? Может быть, за счёт тех, кто должен был быть привлечён, но имеет денег на откупиться? И как это сказывается на безопасности движения? Как вы думаете?