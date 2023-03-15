Россию предложили исключить из МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России МАГАТЭ.
Он отметил, что многие страны считают, что на фоне конфликта на Украине присутствие России в организации должно быть урезано. Кроме того, некоторые страны призывают исключить РФ из МАГАТЭ, добавил Гросси.
Глава МАГАТЭ заявил, что решение подобных вопросов не в его полномочиях.
Но если взять шире - можно ли исключить из МАГАТЭ страну, обладающую если не первым, то вторым в мире ядерным потенциалом, как в мирном, так и в военном аспектах?
Сама постановка вопроса говорит о том, что послевоенный мировой порядок, построенный на ядерном сдерживании, идет по известному адресу.
А.Б.
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Сухопарник написал 15.03.2023 08:01
Будапештский меморандум только наоборот - ЕС , Австралия, США, Южная Корея гарантируют народам Московии безопасность, в обмен на ядерное оружие.