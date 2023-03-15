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Московский листок

Сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий

Опубликовано 15.03.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий

Через год после прибытия в страну все живущие на социальную помощь должны провести переоценку своего имущества. При этом автомобили получателей пособий подлежат продаже, если превышают размер выплат от государства. В зависимости от кантона пособия составляют несколько тысяч франков. В частности, в кантоне Люцерн размер пособия составляет четыре тысячи франков (около 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью.

На продажу машин власти выделили один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь после этого прекращается на определенное время.

С одной стороны, справедливо - что это живущие на пособия рассекают на авто, сильно превышающих средние цены.

С другой стороны - это ж беженцы, что было, на том и бежали. На Украине, может, и неплохо зарабатывали, а в Швейцарии - нищие.

Но есть и третье - вот редко очень бедные люди выбирают для бегства Швейцарию, самую дорогую страну Европы...

 А.Б.



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