Для граждан некоторых стран СНГ хотят восстановить упрощенное принятие гражданства России

Поправкой в закон «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение российского паспорта. В версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин внес поправку, в которой говорит о том, что нет необходимости ждать указа, так как действующий закон и так дает это право. Также Затулин предлагает сократить сроки проживания для возможности упрощенного получения гражданства с трех лет до одного года.

То есть украинцы, попавшие в плен в началом спецоперации, смогут уже получить российский паспорт...

А.Б.