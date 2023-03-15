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Московский листок

В России хотят лишать гражданства за дискредитацию СВО

Опубликовано 15.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

Меня вчера справедливо упрекнули - говоря об увеличении военного бюджета Британии, я не упомянул о националшьноц забастовке медсестер, которая в этой стране произошла впервые за 100 лет.

А это вещи, напрямую связанные - чтобы увеличить военные расходы, надо обязательно урезать социальные - здравоохранение, образование, пенсионные и социальные выплаты.

Ну так у нас, в принципе, тоже самое, только без забастовок...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 Правда, приставы заблокировали счет - я им, оказывается, еще что-то должен... Решения каких-то судов, на которых я сроду не был, какие-то штрафы...

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- До 7 тыс. пунктов выдачи Wildberries на Дальнем Востоке и Иркутске не открылись, сотрудники устроили забастовку из-за огромных штрафов

- Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем

- В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

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