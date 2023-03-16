Парадные подъезды страны.

Год меняется за годом, меняются даже прокуроры, а Вера Васильевна Шихова неизменно (уже 13-й год) продолжает держать свою пикетную вахту. Вопрос-то у неё самый что ни на есть простой, в рамках трудового законодательства, и обращается Вера Васильевна в профильные ведомства, к гарантам конституционных прав, но решению вопроса странным образом это никак не помогает.

Сын Веры Шиховой (Александр) пострадал во время аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска Кемеровской области. Пострадал ещё в 2010 году, остался инвалидом (семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговая травма, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, развитие травматического заболевание головного мозга и т.д.)

МСЭ Прокопьевска отрицает взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и настаивает на 80% его трудоспособности, лишая его тем необходимых социальных гарантий. Как результат — сын и мать Шиховы существуют на пенсию Веры Васильевны в 11 тысяч рублей.

Вера Васильевна по несколько месяцев проживала на уличной скамейке под стенами Приёмной Президента и Останкино, практически все ведомства столицы наблюдали её многолетние пикеты в жару, под дождём или снегом. И Дом Правительства, и Минтруда, и Генпрокуратура, Приёмная Президента, МВД, ВККС, Минздрав, Росздравнадзор, Приёмная уполномоченной по правам человека, Верховный суд и т. д.) Неоднократно её даже приглашали на приёмы, брали документы на рассмотрение, но жалобы и обращения вновь перенаправляли обратно, в Кемеровскую область, или просто ссылались, например, на отсутствие необходимых полномочий.

Все эти 13 лет прошли достаточно типично. Посмотрим поближе на один из таких последних визитов Веры Васильевны в Генеральную Прокуратуру, куда её направили из прокурорской Приёмной.

10 марта 2023 года Веру Васильевну принял зональный прокурор Елена Прохорова. Вот что об этом приёме рассказала сама Вера Васильевна:

«Я была на приёме у зонального прокурора Прохоровой Елены Николаевны, которая совершенно не вникала в вопрос, не стала ничего рассматривать, копии документов не приняла… Я попросила её ознакомиться с медицинскими документами и сказать — есть повреждения здоровью или нет. Она полистала — «раз травму получил, значит, есть». Так вы даёте ответы — нарушений функций организма нет!

У меня уже 4 зональных прокурора — Ребрина, Иваницкая, Емельянова и вот Прохорова, четвёртая. Эти ответы читать вообще невыносимо… Хотя меня сюда отправили для кардинального разрешения вопроса.

…Чтобы люди не стояли в пикете, их таким образом обманывают, отправляют на такие фиктивные приёмы.

И сегодня я сказала Прохоровой — извините, пожалуйста, но я поставлю вопрос перед Президентом. О соответствии вот этих четырёх зональных прокурорш занимаемой должности… Если мы будем продолжать ТАК решать вопросы, уничтожать полностью правовое поле, не соблюдать Конституцию…!»

Впрочем, в сентябре 2021-го у стен Верховного суда Вера Шихова уже обращалась к Президенту:

«Уважаемый Владимир Владимирович, я предполагаю, что Вы ни разу не были в суде, Вас не судили, и Вы не знаете, что такое судебная система в настоящее время. Но я не могу понять — по каким критериям Вы продляете контракты судьям.

… Я считаю, Владимир Владимирович, что Вы должны рассмотреть данный вопрос в ускоренном виде, так как вся страна, весь народ стонет от ваших избранных судей. Если они неквалифицированны, или плохо квалифицированы, Вы должны и это учитывать. Но однако Вы всем продляете контракты без учёта...»

Такая вот устойчивость поражённой ветвистой вертикали. И это только один из штрихов современного хождения к «парадным подъездам» РФ.