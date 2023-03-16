Выкинули наших из Nasdaq

Электронная биржа Nasdaq предупредила четыре российские компании — «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi — о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Об этом говорится в заявлениях пресс-службы биржи на сайте организации.

Делистинг ценных бумаг компаний будет осуществлен 24 марта. При этом они могут обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

Вот нисколько не жалко! Вот у меня договор с Яндексом на размещение рекламы, но площадку ФОРУМ.мск Яндекс сам, без судов и прочего, прикрыл на основании решения Роскомнадзора о блокировке. Казалось бы, какая связь? Реклама-то в других странах идет, платите деньги! Но нет, решили не платить. И при этом я даже повышенную московскую пенсию получить не могу - числюсь работающим пенсионером из-за этого договора с Яндексом! И мне им теперь сочувствовать?

Это не говоря об отказе в поисковой выдаче - тут-то какая связь? Оказывается, если у тебя нет регистрации в РКН, тебя Яндекс "не видит"... Это уже Оруэлл какой-то...

Правда, в суде теперь проще. "Покажите мне ссылку"! А на судейском казенном компьютере ВПН же не стоит... А на нет и суда нет.

А.Б.