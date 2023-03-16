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Московский листок

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о пропаже 2,5 тонн урана с полигона в Ливии

Опубликовано 16.03.2023 в разделе комментариев 0

уран аэс оружие атом
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о пропаже 2,5 тонн урана с полигона в Ливии

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили пропажу 2,5 тонн урана с ливийского полигона. Об этом 15 марта сообщает Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси.

В сообщении говорится, что 14 марта во время инспекции МАГАТЭ специалисты «обнаружили, что отсутствуют десять бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата».

Возникает вопрос, откуда вообще в Ливии обогащенный уран?

А уж из Ливии вообще куда угодно, хоть на рынок в Печатниках...

 А.Б.



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