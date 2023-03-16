Глава МАГАТЭ Гросси заявил о пропаже 2,5 тонн урана с полигона в Ливии

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили пропажу 2,5 тонн урана с ливийского полигона. Об этом 15 марта сообщает Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси.
В сообщении говорится, что 14 марта во время инспекции МАГАТЭ специалисты «обнаружили, что отсутствуют десять бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата».
Возникает вопрос, откуда вообще в Ливии обогащенный уран?
А уж из Ливии вообще куда угодно, хоть на рынок в Печатниках...
А.Б.
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