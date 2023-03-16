Власти Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro

Правительство Финляндии было удивлено новым запросом Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом, пишет газета Demokraatti.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, является серьезным документом, государству нужно дать официальный ответ», — говорится в статье.

Ранее агентство STT сообщило, что финская железнодорожная государственная компания VR получила 14 марта запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов.

При этом поезда являются собственностью Финляндии лишь наполовину, так как принадлежат компании «Карельские поезда». Она была основана РЖД и финской компанией VR.

Однако остановка движения в прошлом году формально была решением Хельсинки, российскую сторону лишь уведомили о факте. Запросто могут и передать - на Россию права собственности в Европе больше не распространяются. Было ваше - стало наше...

Но почему наполовину финские поезда должны быть переданы Украине? Это загадка, которую сейчас решает финское правительство...

А.Б.