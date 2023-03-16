Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro

Опубликовано 16.03.2023 в разделе комментариев 0

украина закон финляндия
Власти Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro

Правительство Финляндии было удивлено новым запросом Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом, пишет газета Demokraatti.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, является серьезным документом, государству нужно дать официальный ответ», — говорится в статье.

Ранее агентство STT сообщило, что финская железнодорожная государственная компания VR получила 14 марта запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов.

При этом поезда являются собственностью Финляндии лишь наполовину, так как принадлежат компании «Карельские поезда». Она была основана РЖД и финской компанией VR.

Однако остановка движения в прошлом году формально была решением Хельсинки, российскую сторону лишь уведомили о факте. Запросто могут и передать - на Россию права собственности в Европе больше не распространяются. Было ваше - стало наше...

Но почему наполовину финские поезда должны быть переданы Украине? Это загадка, которую сейчас решает финское правительство...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Патриарх Кирилл пишет письма протеста
Патриарх Кирилл пишет письма протеста
12.03.2023
В России хотят лишать гражданства за дискредитацию СВО
В России хотят лишать гражданства за дискредитацию...
15.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Балерину уволили за позицию по СВО (1)
Власти Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro (0)
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о пропаже 2,5 тонн урана с полигона в Ливии (0)
Выкинули наших из Nasdaq (0)
В России хотят лишать гражданства за дискредитацию СВО (1)
Для граждан некоторых стран СНГ хотят восстановить упрощенное принятие гражданства России (4)
Сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий (6)
За недостаточное знание языка - в тюрьму (5)
Россию предложили исключить из МАГАТЭ (26)
Медведев мыслит масштабно (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss