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Московский листок

Балерину уволили за позицию по СВО

Опубликовано 16.03.2023 в разделе комментариев 1

москва театр
Балерину уволили за позицию по СВО

Приму-балерину Большого театра Ольгу Смирнову официально уволили из учреждения культуры, сообщили 2 марта этого года.

16 марта прошлого 2022 года, после слов «мне стыдно за Россию» балерина Ольга Смирнова покинула страну и отправилась в Нидерланды. В Большом театре тогда заявили, что 31-летняя прима взяла годичный отпуск за свой счет, который должен был закончиться через две недели. Однако выяснилось, что балерину официально уволили из театра.

Смирнову уволили еще 1 апреля 2022 года.

Год назад худрук Большого театра Махар Вазиев на вопросы журналистов о судьбе примы-балерины Смирновой пояснял, что артистка не покинула театр, а лишь отправилась в годичный отпуск за свой счет.

«Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию»; «Мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе»; «Теперь проведена черта до и после»; «Всеми фибрами души я против войны», — написала Смирнова.

Отметим, 17 марта, на следующий день после того, как стало известно, что Смирнова покинула Россию, выяснилось, что артистка уже приступила к репетициям в Национальном балете Нидерландов.

А зачем было целый год врать, что она в длительном отпуске?

К тому же балерина по роду своих занятий молчит, какая разница, какие у нее взгляды на СВО, на президента и вообще на все, что происходит в стране?

Давайте еще оценим политическое взгляды оркестрантов, осветителей, рабочих сцены... Все-таки в идеологическом учреждении стулья двигают.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Пиздолиз Кабваевой и Светки Кривоногих будет болтаться на виселице рядом с обоссанными труселями
депутатов-идиотов Валуева, Мерзулина и т.д. написал 16.03.2023 10:58
Как же мало порядочных, умных людей на России!
Все таки Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих, разворовавший с корешами нашу огромную срану, полностью прав - его поддерживает 99% россиян!
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