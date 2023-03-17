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Московский листок

Наши города в числе лидеров мировой преступности

Опубликовано 17.03.2023 в разделе комментариев 1

дело прокуратора
Наши города в числе лидеров мировой преступности

В глобальную карту городской преступности включены пять отечественных мегаполисов. Об этом информируют «Известия». Самым опасным с криминальной точки зрения назван Новосибирск, занявший 182-е место в общем мировом списке. Екатеринбург еще на 15 строчек ниже, у Санкт-Петербурга 254-я позиция, а у Москвы с Нижним Новгородом 282 и 347-я.

Кто б мог подумать всего три десятка лет назад, что наши города, включая обе столицы, окажутся в мировом рейтинге преступности?

Вот уж головы полетели бы... Да за посадку самолетика Руста на Красной площади сняли министра обороны, реального боевого маршала. У нас вон украинские БПЛА бомбят стратегические аэродромы под Энгельсом, а под министром Шойгу кресло даже не качается. А уж это сообщение министру внутренних дел даже и не покажут, скорей всего...

Ну а нет ответственности, значит, гори оно всеп синим пламенем.

Москва лидирует по количеству преступлений, совершенных в 2022 году, в рейтинге регионов, в которых произошло наибольшее количество преступлений. Москва занимает первую позицию в абсолютном значении без поправки на численность населения.

Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных или имитирующих устройств за десять месяцев текущего года выросло почти на 30%.

Выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, — сразу на 21,5%.

И это все в порядке и никто не виноват?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1, написал 17.03.2023 10:26
Это все результаты вашей "спецоперации". Дали оружие и свободу уголовникам и всякому отребью и еще героев из них лепить начали. Вот и хавайте.
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