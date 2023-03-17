Wildberries открыла новую страницу в борьбе за права трудящихся

Оперативное вмешательство государственных органов в конфликтную ситуацию вокруг Wildberries начало давать свои результаты: маркетплейс отменил свыше десяти тысяч начисленных штрафов и обещает обновить систему обратной связи с партнерами.

Но возникший скандал высветил куда более масштабную проблему — устаревшее трудовое законодательство, в связи с чем миллионы людей находятся в серой зоне. С одной стороны, они работают в рамках закона, с другой, эти люди не могут эффективно защитить свои права.

Скажем, нынешняя "забастовка" на пунктах выдачи заказаов - это строго говоря и не забастовка, ведь "бастуют" не наемные работники, а партнеры, владельцы этих пунктов выдачи.

Вот кто они - пролетариат или мелкая буржуазия? А в зависимости от этого и формы борьбы разные - либо через профсоюзы, либо через предпринимательские объединения.

А.Б.