Авиакомпании, летающие на региональных самолетах Superjet 100, столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания.

Американские свечи зажигания необходимы для российско-французских моторов SaM146. Эта проблема может привести к остановке части парка Superjet в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов.

О чем, в общем-то, предупреждали еще на этапе проектирования самолета, 70 процентов которого - иностранного производства.

Причем даже сразу не скажешь, где будет "тонкое место" - вот, двигатель французский, а свечи американские...

В общем, мировое разделение труда, особенно в сложных отраслях, пошло по известному адресу. Европа без газа, Африка без хлеба, Россия без самолетов... И это только начало. Если Китай начнет отвоевывать Тайвань, то весь мир почувствует дефицит чипов, а если Путин прекратит поставки титана, то вскоре в этом мире вообще никто никуда не полетит...

А.Б.