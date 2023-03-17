Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Superjet 100, столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания

Опубликовано 17.03.2023 в разделе комментариев 1

самолет авиапром
Superjet 100, столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания

Авиакомпании, летающие на региональных самолетах Superjet 100, столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания.

Американские свечи зажигания необходимы для российско-французских моторов SaM146. Эта проблема может привести к остановке части парка Superjet в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов.

О чем, в общем-то, предупреждали еще на этапе проектирования самолета, 70 процентов которого - иностранного производства.

Причем даже сразу не скажешь, где будет "тонкое место" - вот, двигатель французский, а свечи американские...

В общем, мировое разделение труда, особенно в сложных отраслях, пошло по известному адресу. Европа без газа, Африка без хлеба, Россия без самолетов... И это только начало. Если Китай начнет отвоевывать Тайвань, то весь мир почувствует дефицит чипов, а если Путин прекратит поставки титана, то вскоре в этом мире вообще никто никуда не полетит...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
<<21>> написал 17.03.2023 11:54
Титан будут покупать в Украине.
Всем уже давно н.а.с.р.а.т.ь на вашу с.р.а.н.у.ю империю.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Патриарх Кирилл пишет письма протеста
Патриарх Кирилл пишет письма протеста
12.03.2023
В России хотят лишать гражданства за дискредитацию СВО
В России хотят лишать гражданства за дискредитацию...
15.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Они очень разные, Путин и Зеленский, но исторические закономерности их сближают (2)
Superjet 100, столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания (1)
Wildberries открыла новую страницу в борьбе за права трудящихся (0)
Наши города в числе лидеров мировой преступности (2)
Памяти главного диссидента СССР 1987 года (1)
Парадные подъезды страны. (2)
Балерину уволили за позицию по СВО (7)
Власти Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro (5)
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о пропаже 2,5 тонн урана с полигона в Ливии (7)
Выкинули наших из Nasdaq (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss