Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. <…> Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены", — отметил Соскин.

Но так всегда бывает. Сначала революция и свобода, а потом приходит "добрый человек" и начинает наводить порядок, первым делом отбирая ту самую свободу.

Вспомните, что обещал Путин 20 лет назад? А вспомните, что обещал Зеленский перед выборами?

Они очень разные, Путин и Зеленский, но исторические закономерности их сближают.

А.Б.