Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. <…> Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены", — отметил Соскин.
Но так всегда бывает. Сначала революция и свобода, а потом приходит "добрый человек" и начинает наводить порядок, первым делом отбирая ту самую свободу.
Вспомните, что обещал Путин 20 лет назад? А вспомните, что обещал Зеленский перед выборами?
Они очень разные, Путин и Зеленский, но исторические закономерности их сближают.
А.Б.
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<<21>> написал 17.03.2023 11:51
Сначала мы грохнем вашего Путина вместе с вами, а потом займемся своими.
Вообще-то у нас война идет. Российских тварей убиваем.
<<21>> написал 17.03.2023 11:48
Украина от России отличается очень сильно.
Презики типа Путина в Украине долго не живут.
Спроси у Януковича. Он как раз рядом с тобой.