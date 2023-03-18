"Корзина счастья" подорожала

В этом году россиянам придется потратить на продуктовую «корзину счастья» от 655 до 683 рублей. «Сбермаркет» рассчитал стоимость продуктовой корзины, способствующей улучшению настроения. Такой набор обойдется россиянам в сумму от 655 до 683 рублей, — говорится в сообщении.

В него вошли: темный шоколад, орехи, бананы и сыр. Эти продукты имеют высокое содержание триптофана, который отвечает за выработку серотонина, известного как гормон счастья.

Вот так и ориентируйся на Сбермаркет... А если у меня аллергия на шоколад? То мое "счастье" закончится в реанимации. Сыр твердый мне вот самому сейчас нельзя - сижу на статинах, мне еще ударных доз холестерина не хватает. Орехи тоже штучка та еще - если у вас холецистит, вам орехи в самую радость, не забудьте сразу вызвать "скорую"... Ну вот разве что бананы. Особенно тем, кто мечтает похудеть...

А.Б.