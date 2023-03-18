Конгресс и Белый дом призывают запретить полеты через воздушное пространство РФ

Авиакомпании из США, потерявшие возможность летать над Россией, призвали американский Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ, New York Times.
Потери полярных маршрутов для американских перевозчиков привели к изменению планов транстихоокеанских рейсов, сокращению количества пассажиров и грузов, а также переносу запуска более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов.
В связи с этим конкуренты, которым разрешены полеты, получают большую выгоду. К примеру, полеты через Россию возможны для Air India, Emirates и China Eastern Airlines, что дает им «несправедливое преимущество».
А почему преимущество несправедливое? США запретили своим компаниям летать над РФ, а чем виноваты компании других стран? Меняйте страну или правительство...
И потом, а почему США имеют право запрещать другим странам летать, где тем удобней?
А.Б.
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