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Московский листок

Конгресс и Белый дом призывают запретить полеты через воздушное пространство РФ

Опубликовано 18.03.2023 в разделе комментариев 0

самолет авиапром
Конгресс и Белый дом призывают запретить полеты через воздушное пространство РФ

Авиакомпании из США, потерявшие возможность летать над Россией, призвали американский Конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ, New York Times.

Потери полярных маршрутов для американских перевозчиков привели к изменению планов транстихоокеанских рейсов, сокращению количества пассажиров и грузов, а также переносу запуска более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов.

В связи с этим конкуренты, которым разрешены полеты, получают большую выгоду. К примеру, полеты через Россию возможны для Air India, Emirates и China Eastern Airlines, что дает им «несправедливое преимущество».

А почему преимущество несправедливое? США запретили своим компаниям летать над РФ, а чем виноваты компании других стран? Меняйте страну или правительство...

И потом, а почему США имеют право запрещать другим странам летать, где тем удобней?

 А.Б.



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